Volejbalisti USA a Poľska získali miestenky do Paríža

turnaje kvalifikácie OH 2024



A-skupina (Rio de Janeiro/Brazília)



Ukrajina - Katar 3:1 (22, -27, 24, 21)



Nemecko - Česko 3:0 (23, 18, 17)



tabuľka:



1. Nemecko 5 5 0 15:4 15



2. Taliansko 5 4 1 13:4 12



3. Brazília 5 4 1 13:8 10



4. Kuba 5 3 2 11:6 9



5. Ukrajina 5 2 3 8:10 7



6. Česko 5 1 4 6:13 4



7. Irán 5 1 4 5:13 3



8. Katar 5 0 5 2:15 0

B-skupina (Tokio/Japonsko)



Turecko - Egypt 3:1 (21, 18, -20, 23)



Tunisko - Fínsko 0:3 (-19, -23, -15)



USA - Srbsko 3:0 (19, 18, 17)



C-skupina (Si-an/Čína)



Kanada - Belgicko 1:3 (-14, 22, -28, -16)



Mexiko - Bulharsko 0:3 (-23, -19, -22)



Poľsko - Holandsko 3:1 (-21, 17, 22, 27)



Tokio 7. októbra (TASR) - Volejbalisti USA a Poľska získali miestenky na OH 2024 v Paríži. Oba tímy uspeli aj v ich šiestom vystúpení na olympijských kvalifikačných turnajoch a sú na čele tabuliek svojich skupín so stopercentnou bilanciou.Američania spečatili účasť pod piatimi kruhmi triumfom 3:0 nad Srbskom v B-skupine v Tokiu. Poliaci zdolali Holandsko 3:1 v C-skupine v čínskom Si-ane.Poliaci na minulom olympijskom turnaji v Tokiu postúpili do štvrťfinále. V ňom podľahli 2:3 Francúzsku, ktoré neskôr dokráčalo k titulu a v domácom prostredí v Paríži bude obhajovať olympijské zlato.Na OH 2024 postúpia prvé dva tímy z každej z troch osemčlenných skupín.