Volejbalisti v Nitre začali prípravu, na majstrovstvá pôjdu bez Zaťka

Aktualizovaná nominácia mužov SR do prípravy pred šampionátom EuroVolley 2021:



nahrávači: Peter Porubský (*Prešov), Filip Palgut (*Kladno/ČR), Samuel Goč (*Košice), Maroš Kasperkevič (Komárno)



smečiari: Tomáš Kriško (Craiova/Rum.), Matej Paták (Nancy/Fr.), Jakub Ihnát (Karlovarsko/ČR), Július Firkaľ (Burgas/Bul.), Patrik Pokopec (Myjava), Michal Petráš (*Svidník), Adrián Petruf (Svidník / ŠŠ Trenčín)



blokári: Peter Ondrovič (Aalst/Belg.), Šimon Krajčovič (Montpellier/Fr.), Michal Zeman (Myjava), Lukáš Kyjanica (Kladno/ČR), Filip Mačuha (Myjava), Jakub Kováč (*Netzhoppers/Nem.)



univerzáli: Peter Michalovič (Foinikas Syros/Gréc.), Filip Gavenda (Roeselare/Belg.), Patrik Lamanec (*Košice)



liberá: Ľuboš Nemec (*VKP Bratislava), Martin Turis (Komárno)



Pozn.: Hráči s hviezdičkami majú uvedené kluby ešte zo sezóny 2020/21, ostatní už pre sezónu 2021/22.





Realizačný tím:



tréner: Marek Kardoš, asistent trénera: Gabriel Chochoľak, manažér tímu: Jozef Chudý, štatistik: Martin Dobiaš, fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak, masér: Dušan Szabo, kondičný tréner: Wojciech Sibiga





Program Slovákov v príprave:



6.-7. 8.: prípravné zápasy s Českom v Hradci Králové



19.-21. 8.: prípravný turnaj s účasťou Severného Macedónska, Čiernej Hory a Izraela v Skopje



27.-28. 8.: prípravné zápasy s Portugalskom v Nitre





Program Slovákov v D-skupine EuroVolley 2021 v estónskom Tallinne (časy sú SELČ) /info o vstupenkách TU/:



3. 9.: Francúzsko - Slovensko (19.00)



4. 9.: Slovensko - Estónsko (15.00)



6. 9.: Lotyšsko - Slovensko (16.00)



8. 9.: Slovensko - Chorvátsko (16.00)



9. 9.: Nemecko - Slovensko (16.00)

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa v piatok popoludní stretli v Nitre na štarte prípravy na septembrové majstrovstvá Európy (1.-19. septembra), ktoré sa uskutočnia v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku. Slováci sa predstavia v D-skupine v Tallinne postupne proti Francúzom, domácim Estóncom, Lotyšom, Chorvátom a Nemcom, do osemfinále postúpia z každej zo štyroch skupín po štyri tímy.Tréner Marek Kardoš privítal na úvodnom zraze 15 hráčov, ktorí podvečer absolvovali v športovej hale na Klokočine prvý tréning. Z nominácie napokon vypadol skúsený nahrávač a rekordér v počte reprezentačných štartov (251) Juraj Zaťko.povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie Kardoš.S ohľadom na neúčasť Zaťka a zdravotné problémy ďalšieho nahrávača Petra Porubského i univerzála Filipa Gavendu povolal kormidelník SR do tímu nahrávača a reprezentačného nováčika Maroša Kasperkeviča a univerzála Patrika Lamanca.povedal Kardoš.K tímu sa v najbližších dňoch pripojí ešte šestica hráčov.skonštatoval 47-ročný kouč SR.Oporami tímu na jedenástom európskom šampionáte a ôsmom po sebe pre Slovensko by mali byť Peter Michalovič, Tomáš Kriško, Matej Paták či Šimon Krajčovič. Neúčasť ďalších členov tímu z úspešnej kvalifikácie by však bola pre družstvo oslabením.uviedol Kardoš, ktorý musel už skôr oželieť absenciu smečiara Marcela Luxa, ktorý je po operácii kolena.zhodnotil Kardoš.Počas prvých troch týždňov sa slovenský tím v Nitre zameria na kondičnú prípravu a technickú stránku. V príprave odohrajú Slováci súboje s Českom v Hradci Králové (6. - 7. 8.), predstavia sa na turnaji v severomacedónskom Skopje (19. - 21. 8.) spoločne s domácim výberom, Čiernou Horou a Izraelom a v generálke na šampionát si zmerajú sily v Nitre s Portugalčanmi (27. - 28. 8.).Súperi v príprave podľa trénera tím pred šampionátom dobre preveria.uzavrel Kardoš.