Volejbalisti v prvom súboji zdolali Česko, víťazná premiéra Kardoša

Prípravný zápas mužov - Nitra - piatok:



Slovensko - Česko 3:1 (-23, 26, 15, 19)



Rozhodovali: Tiršel a Juráček (obaja SR), bez divákov.



Slovensko: Kriško, Ondrovič, Michalovič, Ihnát, Krajčovič, Zaťko, liberá Ľ. Nemec a Turis (P. Porubský, Firkaľ, Lamanec, M. Zeman, Pokopec). Tréner: M. Kardoš.

Česko: Vašina, Patočka, Šotola, Licek, Sedláček, P. Bartoš, liberá Pfeffer a Moník (Indra, Michálek, Bartůněk, Špulák, A. Bartoš). Tréner: J. Novák.

Nitra 30. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v piatok v Nitre v prvom z dvojice prípravných zápasov nad Čechmi 3:1 po obrate z 0:1. Pre trénera Mareka Kardoša to bola víťazná premiéra na lavičke národného tímu v pozícii hlavného kormidelníka. Debut v reprezentácii absolvovali smečiar Patrik Pokopec a blokár Michal Zeman.Druhý súboj je na programe v sobotu o 17.00 h, Kardoš následne oznámi 14-člennú nomináciu na prvý turnaj kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy, ktorý odohrajú Slováci v Nitre budúci týždeň od štvrtka do soboty (6. - 8. mája). Postupne si zmerajú sily so Švajčiarmi, Rumunmi a Albáncami. Druhý turnaj odohrajú v rumunskej Ploješti (14. - 16. 5.). Informáciu priniesol web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Na slovenskej súpiske v piatok pre menšie zdravotné problémy chýbali Paták a Gavenda. V prvom sete viedli Slováci 12:8, pred koncovkou sa do výhody dostali Česi (21:19). Slováci ešte otočili na 22:21, ale v závere Česi dvakrát úspešne zablokovali a zvíťazili 25:23. V druhej časti si Slováci utvorili náskok (9:4, 13:9), Česi však dokázali vyrovnať na 17:17 a rozhodovalo sa v koncovke. Setbal mali najskôr domáci (24:23), potom dvakrát hostia (24:25, 25:26), napokon sa tešili Slováci po Krajčovičovom bloku a nepresnom českom útoku - 28:26.Od tretieho setu dostal príležitosť Lamanec namiesto Michaloviča. Slováci toto dejstvo ovládli jednoznačne - po ese Ondroviča viedli 12:8, neskôr náskok zveľadili až na desať bodov (20:10) a napokon uspeli 25:15. Pred štvrtým setom tréner Kardoš stiahol Zaťka s Kriškom, nahradili ich Porubský a Firkaľ. Rozhodujúci náskok získali Slováci v prostrednej časti (11:10, 18:12), v závere tréner Kardoš doprial reprezentačný debut Pokopcovi aj Zemanovi.