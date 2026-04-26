Volejbalisti VK Slávia Nitra vyhrali nad Myjavou 3:0

Autor TASR
Nitra 26. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Slávia SPU Nitra vyhrali v prvom zápase série o 3. miesto v Niké extralige doma nad Spartakom Myjava 3:0. Druhé stretnutie je na programe vo štvrtok 30. apríla o 18.00 h v Myjave.
play off Niké extraligy
o 3. miesto - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:
VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava 3:0 (16, 25, 18)
91 minút, rozhodovali: Mokrý, Juráček
/stav série: 1:0/
