Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili nad TJ Spartak Myjava 3:2

Foto: TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili v druhom semifinále play off Niké extraligy na palubovke TJ Spartak Myjava 3:2. V sérii hranej na tri víťazné duely vedú 2:0.



play off Niké extraligy volejbalistov

semifinále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:

TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava 2:3 (-21, 20, -20, 21, -12)

Rozhodovali: Juráček, Mokrý

/stav série: 0:2/



Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?