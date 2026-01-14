< sekcia Šport
Volejbalisti VK Slovan sa stali prvými finalistami Niké
V decembri vyhrali rovnakým výsledkom aj v domácom prostredí.
Autor TASR
Slovenská Ľupča 14. januára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava sa stali prvými finalistami Niké Slovenského pohára. V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča – UMB Banská Bystrica hladko 3:0 na sety a postúpili do tretieho pohárového finále za sebou. V decembri vyhrali rovnakým výsledkom aj v domácom prostredí.
Ich finálový súper vzíde z dvojice RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov. V prvom zápase vyhrali hráči Komárna na palubovke súpera 3:1, odveta je na programe vo štvrtok.
semifinále Niké SP - odveta:
ŠVK Tatran Sl. Ľupča–UMB B. Bystrica - VK Slovan Bratislava 0:3 (-18, -20, -13)
64 minút, rozhodovali: Malík a Jurlov, 150 divákov.
/prvý zápas: 0:3, do finále postúpil VK Slovan/
