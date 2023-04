VKP zdolal Prešov 3:2 v 4. finále play off a získal titul

VKP Bratislava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:2 (-23, 21, -21, 17, 12)



137 minút, rozhodovali: Sarka, Schimpl



/konečný stav série: 4:0, VKP získalo titul/

prehľad majstrov SR:



2023 - VKP Bratislava



2022 - Rieker UJS Komárno



2021 - Rieker UJS Komárno



2020 - bez majstra (sezónu predčasne ukončila pandémia koronavírusu)



2019 - VK Prievidza



2018 - VK Prievidza



2017 - VKP Bystrina SPU Nitra



2016 - VK Bystrina SPU Nitra



2015 - VK MIRAD PU Prešov



2014 - Chemes Humenné



2013 - Volley Team UNICEF Bratislava



2012 - Chemes Humenné



2011 - VKP Bratislava



2010 - Chemes Humenné



2009 - VKP Bratislava



2008 - Chemes Humenné



2007 - VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom



2006 - VKP Bratislava



2005 - VK PU Prešov



2004 - VKP Bratislava



2003 - ŠK Matador Púchov



2002 - ŠK Matador Púchov



2001 - Petrochema Dubová



2000 - ŠK Matador Púchov



1999 - VKP Bratislava



1998 - VKP Bratislava



1997 - VKP Bratislava



1996 - VKP Bratislava



1995 - VKP Bratislava



1994 - VKP Bratislava



1993 - VKP Bratislava



Bratislava 24. apríla (TASR) - Volejbalisti bratislavského VKP získali majstrovský titul v slovenskej extralige. V nedeľu uspeli aj vo štvrtom zápase finále play off Niké extraligy, keď doma zdolali VK Prešov po dráme 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá triumfovali 4:0 na zápasy. Je to pre nich dvanásty titul v klubovej histórii.Hostia začali v stretnutí lepšie a prvý set zvládli po výsledku 25:23, ďalší však patril VKP (25:21). Prešov bol opäť v treťom úspešnejší, no štvrtý a piaty zvládli domáci a otočili vývoj stretnutia.Hráči VKP tak získali Pohár Bohumila Goliana, aj keď skončili po základnej časti na štvrtom mieste. Vo štvrťfinále si poradili so Svidníkom (2:0 na zápasy) a v semifinále triumfovali nad Myjavou (3:1).