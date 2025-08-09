< sekcia Šport
Zvládli dôležitý zápas. Volejbalisti zvíťazili v Kosove 3:0
Kapitán Jakub Ihnát nastúpil v sobotu na svoj 80. zápas v národnom drese. Slováci zdolali Kosovo aj v druhom vzájomnom stretnutí, vlani v Nitre uspeli rovnako 3:0.
Autor TASR
Ferizaj 9. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii o postup na ME 2026. Vo svojom treťom zápase v G-skupine vyhrali v kosovskom meste Ferizaj nad domácim výberom jasne 3:0 na sety a v tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcich Lotyšov.
Kapitán Jakub Ihnát nastúpil v sobotu na svoj 80. zápas v národnom drese. Slováci zdolali Kosovo aj v druhom vzájomnom stretnutí, vlani v Nitre uspeli rovnako 3:0. Kľúčový štvrtý duel o prvú priečku ich čaká v stredu 13. augusta, keď v Žiline nastúpia proti zatiaľ nezdolanému Lotyšsku (19.00 h). Pred rokom mu v Jelgave podľahli 1:3.
Úvod zápasu mal vyrovnaný priebeh. Potom za stavu 8:8 prebrali réžiu Slováci, podarilo sa im odskočiť trojbodovou šnúrou a vedenie už v prvom sete nestratili. Domácich neprebral ani oddychový čas za stavu 13:17. Na začiatku druhého setu si zverenci trénera Stevena Vanmedegaela vybudovali náskok 3:0 i 4:1. Kosovčania sa dokázali na chvíľu dotiahnuť, Slováci si však najmä vďaka výbornému útoku opäť vytvorili náskok a ten si potom v pohode strážili. Druhý set získali pomerom 25:14. V tom treťom pokračovali hostia v sebavedomom výkone, viedli 14:7 a po dvoch esách Rendlu za sebou 19:9. Kosovčania sa už nezmohli na odpoveď a Slováci bez problémov doviedli duel do víťazného konca.
kvalifikácia ME 2026 - G-skupina:
Kosovo - SLOVENSKO 0:3 (-20, -14, -13)
61 minút, rozhodovali: Kälin (Švaj.), Simonovská (S.Mac.).
