Volejbalistka Herdová mieri do Šternberka: Česko je nová výzva

Bratislava 21. mája (TASR) - Talentovaná slovenská volejbalistka Lucia Herdová, jedna z najlepších hráčok uplynulej sezóny parfems.sk extraligy, si premiérovo vyskúša zahraničný angažmán. Do svojich radov ju získal účastník najvyššej českej súťaže TJ Sokol Šternberk.



"V klube by mala rozvinúť svoj obrovský potenciál," napísal Sokol na svojom webe o 20-ročnej smečiarke, ktorá patrila k oporám Strabagu VC Bilíkova Pezinok. Bývalá mládežnícka reprezentantka SR, ktorá sa ešte ako blokárka predstavila na majstrovstvách Európy junioriek 2018 v Albánsku, vybojovala v predčasne ukončenom ročníku v pezinskom drese Slovenský pohár aj triumf v dlhodobej časti extraligy. Do Pezinka prišla po troch sezónach v Slávii EU Bratislava, s ktorou sa dvakrát tešila z domáceho double (2017, 2019).



Herdová chcela po roku "bez školy" skĺbiť volejbal so štúdiom. "Pripravovala som sa na skúšky na medicínu v Bratislave. V priebehu sezóny, ešte pred koronavírusom, sa objavila ponuka, že by bola možnosť spojiť tieto dve veci práve v okolí Olomouca. Keďže tamojšie školy aj volejbalová súťaž sú na dobrej úrovni a podmienky boli dobré, rozhodla som sa pre túto alternatívu. Teraz sa teda pripravujem na prijímačky na fyzioterapiu do Olomouca, verím, že to dobre dopadne," povedala Herdová pre web Slovenskej volejbalovej federácie.



V Šternberku v minulom ročníku pôsobila bieloruská smečiarka Karabinovičová, ktorá predtým hrávala za Prešov. V desaťčlennej súťaži obsadil Sokol siedmu priečku, keď okrem Frýdku-Místku a Přerova predstihol aj KP Brno. Ešte v predminulej sezóne družstvo viedol Vladimír Sirvoň, bývalý vynikajúci hráč a tréner, ktorý stál za najväčšími úspechmi senického ženského volejbalu.



V novom ročníku staví vedenie Sokola predovšetkým na mladosť a dravosť. "Družstvo by malo byť pomerne mladé, s dvoma skúsenejšími legionárkami. Bude to zrejme dosť o mladíckej energii, už sa na to veľmi teším. Je to nová výzva a skúsenosť. Samozrejme, trochu ma mrzí, že musím opustiť výborný kolektív, ktorý sme v Pezinku s dievčatami vytvorili," pokračovala Herdová a prezradila: "V rámci Česka sa črtala ešte možnosť ísť do iného klubu, ale kvôli 'korone' z toho napokon zišlo. Oznámili mi, že si to jednoducho nebudú môcť dovoliť."



Herdová bola v minulej sezóne v ligových štatistikách podľa počtu získaných bodov (303) aj bodového priemeru na set (4,33) druhou najlepšou v súťaži. Stala sa Hráčkou mesiaca december a fanúšikovia ju zaradili do Fan Dream Teamu sezóny. "Ani som nedúfala, že by som po prvej kompletne odohratej sezóne dostala takúto možnosť. Teší ma to, no snažím sa držať pri zemi. To, že vyjde jedna sezóna, nič neznamená, musím naďalej poctivo 'makať'. Teraz sa chcem najmä zlepšovať, neskôr by som určite rada hrala o popredné priečky, či už v Česku alebo inde v zahraničí," priblížila.



Popri volejbale nezabúda ani na druhú stránku. "Ak sa mi podarí dostať na univerzitu, zrejme by som tie tri roky chcela stráviť niekde v okolí Olomouca, lebo štúdium je pre mňa dôležité. Človek nikdy nevie, kedy príde nejaké zranenie a potrebuje mať plán B pre zaradenie do života," uzavrela.