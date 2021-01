Volejbalistka Krišková chce pomôcť Nevsehiru medzi elitu

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenská volejbalistka Romana Krišková bude do konca sezóny pôsobiť v tureckom Nevsehire, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži s ambíciou prebojovať sa do elitnej Sultanlar Ligi.



Dvadsaťsedemročná smečiarka doteraz hrala za cyperský Apollon Limassol, do ktorého zamierila po tom, ako taliansku Casertu pred sezónou nepustili do prestížnej Serie A1. Dôvod na prestup bol podľa Kriškovej, ktorá odohrala za Apollon len štyri zápasy, jasný: "Na Cypre mi to nevyhovovalo, potrebovala som zmenu. Apollon mi vyšiel v ústrety a zmluvu sme rozviazali."



Po úvodných troch kolách dostala cyperská liga v úvode novembra kvôli koronavírusu "stopku" na štyri týždne. "Keďže nikto z klubu nemal vírus, mohli sme aspoň trénovať. S brazílskou spoluhráčkou Jessicou Venturovou sme využívali voľný čas na spoznávanie nádherného slnečného ostrova," uviedla Krišková pre svf.sk.



V Turecku sa už pripravuje na odvetnú polovicu základnej časti. V kádri sú okrem domácich volejbalistiek aj 27-ročná kanadská reprezentačná smečiarka Bélangerová a 32-ročná univerzálka Borhaniová, kapitánka iránskej reprezentácie. Prvý zápas odvetnej časti odohrá Nevsehir 24. januára v domácom prostredí proti Sakaryi. Dlhodobá fáza vyvrcholí v úvode apríla. Do play-off postúpia štyria najlepší z dvanásťčlennej A-skupiny aj jedenásťčlennej B-skupiny, v ktorej patrí Nevsehiru po polovici programu 3. miesto (bilancia 8-2) s jednobodovým mankom na vedúcu dvojicu Bolu, Kalecik.



"Ambície môjho nového klubu sú jasné - postup do najvyššej súťaže. Tím je v dobrej pozícii na postup a pevne verím, že sa nám to v play-off podarí. Osobne sa na kvalitnú tureckú ligu teším a verím, že mi táto skúsenosť dá veľa," dodala pre svf.sk 14-násobná slovenská reprezentantka.