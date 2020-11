Volejbalistka Szabóová musela pre zdravotné problémy ukončiť kariéru

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentantka Sandra Szabóová musela pre zdravotné problémy predčasne ukončiť profesionálnu kariéru. Dvadsaťštyriročnú blokárku nepustili ďalej bolesti chrbta. S nemeckým Straubingom sa už dohodla na rozviazaní zmluvy a začiatkom minulého týždňa sa vrátila do rodného Komárna.



Szabóová v úvodných štyroch vystúpeniach tímu v bundeslige ani raz nechýbala v základnej zostave, na palubovku sa naposledy dostala 1. novembra doma proti Drážďanom. Predminulý víkend v Stuttgarte sa však jej meno už na súpiske Straubingu neobjavilo.



"Od začiatku sezóny som sa s chrbticou trápila, až mi napokon 'vyskočila' platnička. Rozhodla som sa, že zatiaľ nechcem ísť na operáciu, no povedali mi, že na profesionálnej úrovni to už asi nepôjde. S klubom sme sa teda dohodli, že pôjdem rehabilitovať domov, tým pádom sa to pre mňa končí," povedala Szabóová pre web Slovenskej volejbalovej federácie a pokračovala: "Mala som dve možnosti. Operáciu - s tým, že mi nebudú vedieť zaručiť, že to opäť 'nevyskočí' - alebo veľmi dlhú rekonvalescenciu. Rozhodla som sa teda, že to bude takto asi najlepšie."



Szabóova vynechala aj záver minulej predčasne ukončenej sezóny vo francúzskom Chamaliéres - pre mononukleózu. "Od januára som sa so zdravím naozaj vytrápila. Neviem, či to už vtedy bolo nejaké znamenie, že nemám ďalej robiť šport..." zamyslela sa a doplnila: "Neberiem to úplne negatívne. Stalo sa, nič sa nedá robiť. Samozrejme, chcela som ešte pár rokov v kariére pokračovať, tešila som sa, že konečne budem mať šancu zahrať si viac aj v reprezentácii, ale dopadlo to takto." Teší ju aspoň to, že si vlani užila unikátnu atmosféru domáceho európskeho šampionátu v Bratislave.



Vyštudovaná bakalárka podnikania v cestovnom ruchu teraz stojí pred otázkou, čo ďalej: "Keď sa dám trochu dokopy, chcela by som sa vrátiť do Bratislavy a asi si teda budem hľadať prácu. Rada by som si spravila aj 'inžiniera', no zrejme už len popri zamestnaní. A ktovie, možno sa ešte niekedy budem môcť vrátiť k volejbalu, aj keď asi už len na inej pozícii."



Dcéra bývalého majstra sveta a trojnásobného účastníka olympijských hier v rýchlostnej kanoistike Attilu Szabóa volejbalovo vyrastala vo VK Komárno, od roku 2013 si obliekala dres Slávie EU Bratislava, s ktorou trikrát po sebe získala domáce double (2015 - 2017). V lete 2018 zamierila do SC Postupim a na konci sezóny sa tešila z bundesligového bronzu. Uplynulý ročník strávila vo francúzskom Chamaliéres a v lete sa - napokon len nakrátko - vrátila do bundesligy. V reprezentácii nastúpila v 13 zápasoch vrátane toho doteraz posledného v osemfinále ME 2019 proti Taliankam.