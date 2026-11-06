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Volejbalistky Bratislavy zvíťazili doma nad Liptovským Hrádkom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

VK Slovan Bratislava – VK ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (13, 14, 15)

Autor TASR
Bratisklava 6. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava sú v tomto ročníku Niké extraligy naďalej stopercentné. V 6. kole zvíťazili doma nad VK ŠKM Liptovský Hrádok 3:0.



Niké extraliga volejbalistiek - 7. kolo:

VK Slovan Bratislava – VK ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (13, 14, 15)

61 minút, Rozhodovali: Gerboc, Viktoríniová-Lisá, 120 divákov

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