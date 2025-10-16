< sekcia Šport
Volejbalistky HIT UCM Trnava prehrali s VK Slovan Bratislava 1:3
HIT UCM Trnava - VK Slovan Bratislava 1:3 (-11, -19, 23, -15)
Autor TASR
Trnava 16. októbra (TASR) - Volejbalistky HIT UCM Trnava prehrali v 2. kole Niké extraligy s VK Slovan Bratislava 1:3.
ženy - 2. kolo Niké extraligy
