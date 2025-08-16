< sekcia Šport
Volejbalistky Majerníková s Dančovou postúpili na ME do 22 rokov
V zápase o postup do najlepšej šestnástky budú ich súperom rakúske plážové volejbalistky Hammerbergová s Hohenauerovou.
Autor TASR
Baden 16. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky do 22 rokov v plážovom volejbale Karolína Majerníková s Dominikou Dančovou postúpili na ME tejto vekovej kategórie zo skupiny medzi 24 najlepších dvojíc.
Slovenky najskôr podľahli Nemkám Dressenovej s Jancarovou 1:2 na sety a Dánkam Hogovou s Lyovou 0:2, ale v rozhodujúcom dueli o postup zdolali azerbajdžanskú dvojicu Alizadová, Baširovová hladko 2:0. V zápase o postup do najlepšej šestnástky budú ich súperom rakúske plážové volejbalistky Hammerbergová s Hohenauerovou.
„V prvom zápase proti Nemkám nám vyšiel vstup do zápasu, keď sme vyhrali prvý set. V druhom sme mali problémy na prihrávke a následne sme chybovali aj v útoku. Tajbrejk sme začali opäť zlepšením vo všetkých činnostiach, keď sme boli od začiatku vo vedení, ale nedokázali sme náš tlak udržať až do konca setu. Druhý zápas proti favorizovaným Dánkam sme opäť začali vo vysokom nasadení, do polovice 1. setu sme viedli dokonca o tri body, ale nepodarilo sa nám udržať stabilný výkon až do konca. V poslednom skupinovom zápase proti Azerbajdžanu sme boli papierovým favoritom my a svoju rolu sme potvrdili. Nebol to ľahký zápas, keďže sa v ňom rozhodovalo o postupujúcom zo skupiny, ale dievčatá ho zvládli a dominovali počas celého priebehu. Som rada, že postupujeme zo skupiny a budeme mať možnosť zabojovať o lepšie umiestnenie v pavúku,“ uviedla pre slovakvolley.sk Michaela Cibulová, trénerka ženskej reprezentácie do 22 rokov.
Slovenky najskôr podľahli Nemkám Dressenovej s Jancarovou 1:2 na sety a Dánkam Hogovou s Lyovou 0:2, ale v rozhodujúcom dueli o postup zdolali azerbajdžanskú dvojicu Alizadová, Baširovová hladko 2:0. V zápase o postup do najlepšej šestnástky budú ich súperom rakúske plážové volejbalistky Hammerbergová s Hohenauerovou.
„V prvom zápase proti Nemkám nám vyšiel vstup do zápasu, keď sme vyhrali prvý set. V druhom sme mali problémy na prihrávke a následne sme chybovali aj v útoku. Tajbrejk sme začali opäť zlepšením vo všetkých činnostiach, keď sme boli od začiatku vo vedení, ale nedokázali sme náš tlak udržať až do konca setu. Druhý zápas proti favorizovaným Dánkam sme opäť začali vo vysokom nasadení, do polovice 1. setu sme viedli dokonca o tri body, ale nepodarilo sa nám udržať stabilný výkon až do konca. V poslednom skupinovom zápase proti Azerbajdžanu sme boli papierovým favoritom my a svoju rolu sme potvrdili. Nebol to ľahký zápas, keďže sa v ňom rozhodovalo o postupujúcom zo skupiny, ale dievčatá ho zvládli a dominovali počas celého priebehu. Som rada, že postupujeme zo skupiny a budeme mať možnosť zabojovať o lepšie umiestnenie v pavúku,“ uviedla pre slovakvolley.sk Michaela Cibulová, trénerka ženskej reprezentácie do 22 rokov.