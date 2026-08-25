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Volejbalistky Nemecka si v A-skupine na ME poradili s Maďarkami 3:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V C-skupine v Baku zvíťazili Belgičanky nad Rumunkami takisto v troch setoch a po troch vystúpeniach vedú tabuľku spoločne s domácimi Azerbajdžankami (oba tímy po 8 b.).

Autor TASR
Istanbul/Brno/Baku/Göteborg 25. augusta (TASR) - Volejbalistky Nemecka si v A-skupine ME pripísali druhé víťazstvo. V utorkovom zápase v Istanbule si poradili s Maďarkami hladko 3:0 a posunuli sa so šiestimi bodmi priebežne na 3. miesto.

V C-skupine v Baku zvíťazili Belgičanky nad Rumunkami takisto v troch setoch a po troch vystúpeniach vedú tabuľku spoločne s domácimi Azerbajdžankami (oba tímy po 8 b.).

volejbal-ženy - ME

A-skupina (Istanbul)

Maďarsko - Nemecko 0:3 (-17, -21, -14)


C-skupina (Baku)

Rumunsko - Belgicko 0:3 (-21, -20, -17)
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