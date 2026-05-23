Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
Volejbalistky podľahli Slovinsku aj v druhom prípravnom zápase 0:3

Na snímke slovenské volejbalistky sa tešia z bodu počas prípravného zápasu žien vo volejbale Slovensko - Ukrajina v Liptovskom Jáne 25. júla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Kranjska Gora 23. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky podľahli Slovinsku aj v sobotňajšom prípravnom zápase. V druhom dueli v Kranjskej Gore prehrali s domácim družstvom 0:3. V dodatkovom sete svoje súperky zdolali 25:22.

Slovenky čakajú ešte prípravné zápasy v Rumunsku (29. – 30. mája). Do Európskej ligy vstúpia začiatkom júna turnajom v rakúskom Schwechate, následne sa predstavia doma v Poprade (12. do 14. júna) a skupinovú časť uzavrú v gruzínskom Tbilisi. Vrcholom sezóny budú augustové majstrovstvá Európy vo švédskom Göteborgu. V prípade postupu zo skupiny sa Slovenky presunú do Brna.

V odvete sa domáce volejbalistky vo všetkých troch setoch dostali do bodového úniku už v úvode – 8:4, 8:4 a 8:3. V polovici setov viedli o tri až šesť bodov a v koncovkách si svoj náskok zakaždým postrážili. Vo štvrtom sete naše reprezentantky otočili nepriaznivý stav 6:8 na 16:15, v koncovke viedli 21:19 a set napokon vyhrali 25:22. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

prípravný zápas v Kranjskej Gore:

Slovinsko - SLOVENSKO 3:0 (19, 20, 16)

dodatkový set 0:1 (-22)

zostava a body SR: Kohútová 0, Herdová 4, Truchlá 0, Šunderlíková 7, Šepeľová 3, Körmendyová 3, liberky Magdinová a Justhová (Cibulová 0, Hašková 6, Smiešková 4, K. Matalíková 8, Dreisigová 10, K. Fričová 5, Erteltová 2)


hlasy /zdroj: svf.sk/:

Martino Volpini, tréner SR:

Dnes sme odohrali dva sety s rovnakou zostavou ako v piatok a ďalšie dva s hráčkami, ktoré boli dovtedy na lavičke. V oboch prípadoch fungoval side-out veľmi dobre, keď sme mali až šesťdesiatpercentnú úspešnosť v útoku. Horšie to bolo s útokom po obrane. To nám nefungovalo a práve na tento aspekt sa musíme zamerať počas ďalšieho týždňa. Každá hráčka dostala príležitosť a pre mňa bolo veľmi dôležité vidieť, ako budú reagovať na palubovke. V nedeľu budeme mať voľno a od pondelka začneme tvrdo pracovať na systéme blok–obrana a prechode do útoku. Na Rumunsko sa chceme pripraviť čo najlepšie.“

Anna Kohútová, nahrávačka SR:

Teší ma, že sa na ihrisko dostali všetky hráčky. Po prvom zápase sme dostali informácie a spätnú väzbu, ktoré sme sa snažili preniesť do druhého duelu. Niekedy to vyšlo, inokedy nie. Boli to prvé dva prípravné zápasy, v našej hre sa objavili aj chyby, no máme čas na ich odstránení pracovať, viac komunikovať a každým dňom sa zohrávať viac a viac.

Karin Šunderlíková, univerzálka SR:

Prvý zápas bol z našej strany o niečo lepší ako ten dnešný. Oba duely nám ukázali, na čom musíme pracovať. Na to, že išlo o prvé dve prípravné stretnutia, to z našej strany nebolo vôbec zlé. Potrebujeme sa viac zohrať a ak by som mala niečo vytknúť, musíme lepšie čítať hru v útoku a lepšie reagovať v jednotlivých herných situáciách.“
