Volejbalistky rekordne vysoko v rebríčku a o krok vpred v boji o MS

FIVB svetové rebríčky volejbalových reprezentácií (k 19. máju 2021):



ŽENY



1. Čína 391 bodov, 2. USA 382, 3. Brazília 328, 4. Taliansko 300, 5. Turecko 285, 6. Srbsko 280, ..., 21. Bulharsko 160, 24. Keňa 141, 25. SLOVENSKO 141, 34. Ukrajina 121, 50. Fínsko 99



MUŽI



1. Brazília 427 bodov, 2. Poľsko 384, 3. USA 365, 4. Rusko 317, 5. Argentína 291, 6. Francúzsko 291, ..., 23. Ukrajina 140, 24. Katar 138, 31. SLOVENSKO 129, 43. Rumunsko 115

Lausanne 19. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentácie žien a mužov si vďaka výsledkovo úspešnej kvalifikácii o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy polepšili aj vo svetovom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB).Slovenky si za šesť víťazstiev pripísali 18 bodov a so ziskom 141 bodov sa vyšvihli z 29. na 25. miesto, čím dosiahli absolútne historické národné maximum. Doterajším bola 26. pozícia mužov z januára 2012 a augusta 2017. Slováci figurovali pred kvalifikáciou na 36. priečke, vďaka piatim výhram zveľadili svoje konto o 10 bodov a so 129 bodmi sa posunuli o päť miest nahor na 31. pozíciu.Počas aktuálnej reprezentačnej sezóny sa bojuje aj o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Holandsku a Poľsku (ženy) a Rusku (muži). Na 24-členných turnajoch si spoločne s hostiteľmi a obhajcami Srbkami a Poliakmi zahrajú finalisti všetkých piatich kontinentálnych šampionátov a ďalších jedenásť, resp. dvanásť miesteniek získajú tímy práve na základe umiestnenia vo svetovom rebríčku (orientačne do 24. miesta).Slovenky sa po kvalifikácii na elitnú dvadsaťštvorku dotiahli - majú rovnaký počet bodov ako Keňa a len o bod menej ako Grécko, ktorému patrí 23. miesto. Ďalšie body môžu zverenky Marca Fenoglia získať pred letným šampionátom EuroVolley ešte v Zlatej európskej lige, v ktorej sa na prelome mája a júna v B-skupine stretnú s Bulharkami (21.) a Ukrajinkami (34.) a otázny je štart Fíniek (50.), ktoré sú aktuálne v karanténe.Slováci počas kvalifikácie skresali manko na Top 24 na polovicu a na Katar, ktorý túto skupinu momentálne uzatvára, strácajú deväť bodov. V Zlatej európskej lige budú počas prvého júnového týždňa bojovať v trojčlennej B-skupine o ďalšie rebríčkové body proti Ukrajincom (23.) a Rumunom (43.), s ktorými sa stretli aj v kvalifikácii.