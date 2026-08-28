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Piatok 28. august 2026
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Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na ME 2026

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.

Autor TASR
Istanbul/Baku 28. augusta (TASR) - Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na ME 2026 nad Španielskom hladko 3:0. Ani jeden z tímov už nemal šancu na postup do osemfinále. Rumunky si víťazstvom zabezpečili 5. miesto v C-skupine, Španielky skončili šieste bez jedinej výhry.

Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.

Do vyraďovačky postúpili aj Slovinky, ktoré zdolali v A-skupine Maďarky hladko 3:0 a pripísali si druhé víťazstvo.



volejbal-ženy - ME

A-skupina (Istanbul)

Slovinsko - Maďarsko 3:0 (21, 19, 16)



C-skupina (Baku)

Azerbajdžan - Holandsko 1:3 (-15, 16, -22, -19)

Španielsko - Rumunsko 0:3 (-19, -22, -20)



tabuľka:

1. Belgicko 5 5 0 15:4 13 *

2. Holandsko 5 4 1 14:6 12 *

3. Azerbajdžan 5 3 2 10:9 8 *

4. Portugalsko 5 2 3 7:12 5 *

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5. Rumunsko 5 1 4 9:12 6

6. Španielsko 5 0 5 3:15 1

* - postup do osemfinále
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