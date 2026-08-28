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Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na ME 2026
Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.
Autor TASR
Istanbul/Baku 28. augusta (TASR) - Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na ME 2026 nad Španielskom hladko 3:0. Ani jeden z tímov už nemal šancu na postup do osemfinále. Rumunky si víťazstvom zabezpečili 5. miesto v C-skupine, Španielky skončili šieste bez jedinej výhry.
Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.
Do vyraďovačky postúpili aj Slovinky, ktoré zdolali v A-skupine Maďarky hladko 3:0 a pripísali si druhé víťazstvo.
Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.
Do vyraďovačky postúpili aj Slovinky, ktoré zdolali v A-skupine Maďarky hladko 3:0 a pripísali si druhé víťazstvo.
volejbal-ženy - ME
A-skupina (Istanbul)
Slovinsko - Maďarsko 3:0 (21, 19, 16)
C-skupina (Baku)
Azerbajdžan - Holandsko 1:3 (-15, 16, -22, -19)
Španielsko - Rumunsko 0:3 (-19, -22, -20)
tabuľka:
1. Belgicko 5 5 0 15:4 13 *
2. Holandsko 5 4 1 14:6 12 *
3. Azerbajdžan 5 3 2 10:9 8 *
4. Portugalsko 5 2 3 7:12 5 *
----------------------------
5. Rumunsko 5 1 4 9:12 6
6. Španielsko 5 0 5 3:15 1
* - postup do osemfinále
A-skupina (Istanbul)
Slovinsko - Maďarsko 3:0 (21, 19, 16)
C-skupina (Baku)
Azerbajdžan - Holandsko 1:3 (-15, 16, -22, -19)
Španielsko - Rumunsko 0:3 (-19, -22, -20)
tabuľka:
1. Belgicko 5 5 0 15:4 13 *
2. Holandsko 5 4 1 14:6 12 *
3. Azerbajdžan 5 3 2 10:9 8 *
4. Portugalsko 5 2 3 7:12 5 *
----------------------------
5. Rumunsko 5 1 4 9:12 6
6. Španielsko 5 0 5 3:15 1
* - postup do osemfinále