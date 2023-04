Volejbalistky Slávia EU zdolali VKP 3:0 a získali 21. titul

tretí zápas finále play off Niké extraligy žien /na 3 víťazstvá/:



VK Slávia EU Bratislava - VKP Bratislava 3:0 (17, 16, 18)



77 minút, rozhodovali: Sarka, Juráček



/konečný stav série 3:0, Slávia EU Bratislava získala titul/

tretí zápas o 3. miesto v Niké extralige žien /na 3 víťazstvá/:



Hit UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 3:1 (20, 21, -21, 19)



rozhodovali: Čuntala, Kováč



/konečný stav série 3:0, Trnava obsadila 3. miesto/

Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



21 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023)



3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)



2 - Žilina (1996, 1997)



1 - Strabag Bratislava (2018)







Pozn.: V roku 2020 titul neudelili, sezóna bola predčasne ukončená pre koronavírus



Bratislava 26. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali 21. majstrovský titul. V stredajšom treťom finálovom stretnutí play off Niké extraligy žien triumfovali nad hráčkami VKP 3:0 a sériu vyhrali 3:0 na zápasy.Zverenky trénera Michala Matušova odplatili súperkám prehru z februárového Superfinále Slovenského pohára. Získali Pohár Hildy Mazúrovej a načali už tretiu desiatku majstrovských titulov.Začiatok zápasu priniesol chyby na oboch stranách a vyrovnaný stav 2:2. Slávistky potom spresnili hru a dostali sa do štvorbodového náskoku 6:2. Hráčky VKP sa síce dokázali vrátiť späť do prvého setu, no za stavu 9:9 začalo družstvo Michala Matušova potvrdovať rolu favorita. Slávistky ovládli set po výsledku 25:17.Obhajkyne titulu začali lepšie aj v druhom dejstve a viedli 6:2 aj 9:4. Opakoval sa však vývoj z prvého setu, keď VKP vyrovnalo na 9:9. Slávistky boli v závere lepšie a vyhrali 25:16.Domáce do tretieho setu vstupovali vo veľkej psychologickej výhode, čo sa aj potvrdilo. Hneď sa dostali do vedenia 5:1, no znova sa zopakoval rovnaký scenár ako v predchádzajúcich dvoch dejstvách. VKP vyrovnalo na 11:11, slávistky však potom opäť zabrali a dotiahli sezónu do majstrovského konca.Volejbalistky Hit UCM Trnava obsadili tretie miesto v Niké extraligy žien. V stredajšom treťom zápase zvíťazili doma nad VK Nové Mesto nad Váhom 3:1 a v sérii triumfovali 3:0.