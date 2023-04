Volejbalistky Slávie EU zdolali VKP Bratislava v 1. finálovom zápase

VK Slávia EU Bratislava - VKP Bratislava 3:1 (-30, 25, 14, 12)



113 minút, rozhodovali: Sarka, Svorenčík



/na zápasy: 1:0/







hlasy po zápase /zdroj svf.sk/:



Michal Matušov, tréner VK Slávia EU: „Som nesmierne rád, že sme tento duel zvládli a do boja o titul vstúpili správnym spôsobom. Hľadali sme zostavu a tu sa ukázala šírka nášho kádra. A tá bude podstatná v ďalšom priebehu, pretože séria sa len začala. Mohli sme si uchmatnúť aj prvý set, ale to je v zásade jedno, lebo sme sa zmobilizovali a to čo, nám v prvom sete chýbalo a to stabilita podania, nás v ďalšom priebehu zápasu zdobila. Je to za nami. Zanalyzujeme si veci, v ktorých musíme byť dôslednejší a pripravíme sa na ďalší zápas, kde si budeme chcieť odniesť víťazstvo z palubovky súpera.“



Pavel Bernáth, tréner VKP: „Prvé dva sety boli bojovné. Zápas sa zlomil podľa mňa v druhom sete, ktorý vyhrala Slávia. Dojem zo zápasu pokazili tretí a štvrtý set, ktoré sme „odchodili“. V nich sme zlyhali mentálne aj fyzicky. Pred druhým zápasom sa budeme musieť dať dokopy práve po týchto dvoch stránkach.“





Bratislava 16. apríla (TASR) - Volejbalistky bratislavskej Slávie EU zdolali v prvom zápase finále play off Niké extraligy hráčky VKP 3:1 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 1:0.Dramatický prvý set sa stal korisťou VKP v pomere 32:30, ďalšie tri však už patrili obhajkyniam titulu. V druhom hostky nevyužili setbal na 2:0 a Slávia otočila vývoj stretnutia. Druhý zápas je na programe v utorok o 20.00 h na palubovke VKP. Séria sa skončí najneskôr 1. mája.Slávistky môžu v boji o Pohár Hildy Mazúrovej načať už tretiu desiatku majstrovských titulov, ženská zložka VKP zabojuje o svoj premiérový triumf medzi elitou. VKP už jednu trofej v tejto sezóne má z finále Niké Superfinále Slovenského pohára.