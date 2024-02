Volejbalistky Slávie Kooperativa EUBA vyhrali Slovenský pohár

Niké SuperFinále Slovenského pohára mužov a žien v Nitre



finále ženy:



VK Nové Mesto nad Váhom - Slávia Kooperativa EUBA 0:3 (-8, -23, -11)



73 minút, rozhodovali: Schimpl, Tiršel, 1350 divákov



VK: Rešutíková 1, Richweissová 5, Vojtechová 3, Skopalová 4, Kovalčíková 5, Bíliková 2, liberky Miková a Valachová (Dančová 2, Moníková 0, Poláčiková 2)



Slávia Kooperativa: K. Slivková 1, Cibulová 4, Kánová 20, Podhradská 4, Furdová 8, Matalíková 8, liberka Magdinová (Hašková 3, Denysenko 1, Pavlíková 0, S. Slivková 1)







hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:



Juraj Šujan, tréner VK: "Zápas jednoznačne dopadol v prospech Slávie, zaslúžene jej musím pogratulovať, že bola vo všetkých činnostiach lepšia. Trofej z Niké SuperFinále Slovenského pohára je v správnych rukách. Žiaľ, od úvodu sme boli tlačení na podaní, čo sa opakovalo v každom sete. Dokázali sme sa chytiť trošku v druhom sete. Mrzí ma, že som z našich hráčok cítil nie to, ako by to malo gradovať, ale rešpekt a to, že sme pod tlakom postupne vešali hlavu. O tom si musíme asi najviac povedať, že takto by sa vrcholové zápasy nemali hrať. Rozhodol obrovský taktický tlak Slávie, dodržiavali svoje stanovené úlohy a my sme k tomu viacmenej ani nedostali."



Jakub Brečka, tréner Slávie Kooperativa: "Nečakal som taký hladký priebeh zápasu a nechcem ho haniť. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď výsledok hovorí za všetko. Od začiatku sme plnili do bodky všetko, na čo sme sa pripravovali. Vďaka tomu sme mali duel viac-menej pod kontrolou. Boli sme kvalitnejší a stabilnejší na servise. Keď nás chceli Novomešťanky zatlačiť podaním, tak robili chyby."



Ema Magdinová, kapitánka Slávie Kooperativa: "Vedeli sme, že Nové Mesto má kvalitnú obranu, nasadenie a aj veľa fanúšikov, ktorí ich prišli do Nitry povzbudiť. Som spokojná, že to takto celkom hladko dopadlo. V druhom sete sme sa vytrápili, urobili sme chyby, ale mali sme ho vyhrať jednoznačnejšie a nie v koncovke. Boli sme lepšie na servise, Novomešťanky museli dohrávať z vysokých lôpt a tým pádom bola pre nás obrana jednoduchšia."



Michaela Kánová, smečiarke Slávia Kooperativa: "Nové Mesto nebol ľahký súper. Bolo vidno, že sme boli koncentrované na tento zápas a začali sme ho veľmi dobre. Druhý set sme si pokazili takmer samé, ale našťastie sme ho dotiahli do víťazného konca a tretí set sme už mali pevne v rukách my. Na ihrisku som sa cítila výborne, som rada, že už môžem hrať naplno a teším sa na ďalšie zápasy."







Doterajšie finále SP žien:



1993: Slávia UK Bratislava – Banská Bystrica 0:3 a 3:0, lepší pomer lôpt pre Sláviu EU



1994: Slávia UK – Žilina 3:0 a 3:0



1995 (Pezinok): Slávia UK – Žilina 3:1



1996 (Pezinok): Slávia UK – Žilina 3:2



2003 (turnaj v Liptovskom Hrádku): 1. Slávia UK, 2. Žiar nad Hronom



2004 (turnaj vo Vrábľoch): 1. Slávia UK, 2. Senica



2005 (Hnúšťa): Slávia UK – Doprastav 3:0



2006 (Hnúšťa): Slávia UK - Pezinok 3:0



2007 (Levice): Senica - Slávia UK 3:1



2008 (Humenné): Doprastav Bratislava – Slávia UK 3:0



2009 (Spišská Nová Ves): Doprastav – Slávia UK 3:1



2010 (Spišská Nová Ves): Slávia UK - Doprastav 3:1



2011 (Myjava): Doprastav – Slávia UK 3:0



2012 (Bratislava): Doprastav – Slávia EU 3:1



2013 (Bratislava): Slávia EU – Doprastav 3:1



2014 (Humenné): Doprastav – Slávia EU 3:0



2015 (Spišská Nová Ves): Slávia EU - Spišská Nová Ves 3:1



2016 (Nitra): Slávia EU – Kežmarok 3:1



2017 (Stará Ľubovňa): Slávia EU – UKF Nitra 3:0



2018 (Prievidza): Strabag VC – UKF Nitra 3:1



2019 (Humenné): Slávia EU – Strabag VC 3:2



2020 (Bratislava): Pezinok - Slávia EU 3:2



2021 (Nitra): Slávia EU – Nové Mesto nad Váhom 3:0



2022 (Komárno): UKF Nitra – Slávia EU 3:0



2023 (Poprad): VKP Bratislava – Slávia EU 3:0



2024 (Nitra): VK Nové Mesto nad Váhom - Slávia Kooperativa EUBA 0:3

Nitra 12. februára (TASR) - Volejbalistky Slávie Kooperativa EUBA sa stali víťazkami Slovenského pohára žien. V nedeľnom finále v rámci Niké SuperFinále v Nitre zdolali hráčky VK Nové Mesto nad Váhom jednoznačne 3:0. Do klubovej vitríny pridali šestnásty Slovenský pohár, po druhý raz sa tešia z Trofeje Štefana Pipu.