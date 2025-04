Volejbalistky Slávie zdolali VKP FTVŠ 3:1

4. finále play off Niké extraligy /na 3 víťazstvá/:



VKP FTVŠ UK Bratislava - Slávia Kooperativa EUBA 1:3 (-19, -22, 16, -23)



113 minút, rozhodovali: Schimpl, Mokrý.



/stav série: 2:2/

hlasy po zápase:



Pavel Bernáth, tréner VKP: „Nemali sme taký ten víťazný ´drajv´ a takú vieru vo víťazstvo, akú sme mali v minulých zápasoch. Trošku sme sa báli, nerozprávali sme sa a padali nám ľahké lopty. Nevedeli sme sa chytiť prakticky počas celého zápasu. Musíme si vyčistiť hlavy a nachystať sa čo najlepšie na sobotu.“



Michal Matušov, tréner Slávie: „Rozhodla zmena v úvode zápasu, kde sme to trochu riskli v tom zmysle, že sme hrali inak ako možno v 90% sezóny. No aj v priebehu sezóny sme boli nútení robiť z rôznych dôvodov zvláštne rozhodnutia. Som rád, že hráčky tomu uverili a že nám to zafungovalo. Do piateho zápasu pôjdeme uvoľnene, mylsím si, že VKP s tým kádrom, ktorý postavil pred sezónou, s tými ambíciami je pre mňa favorit. Neznevažujem moje mužstvo, bolo možno najmladšie v tej nadstavbe. Budeme sa spoliehať na to, že nám nebude chýbať tá odvaha, ktorá nás sprevádzala a že nás doma diváci vyburcujú a budeme lietať po tom ihrisku.“

Bratislava 30. apríla (TASR) - Volejbalistky Slávie Kooperativa EUBA odvrátili finálovú prehru a vynútili si rozhodujúci piaty duel. V stredajšom štvrtom finále play off Niké extraligy zvíťazili na palubovke VKP FTVŠ UK Bratislava 3:1 na sety a stav série vyrovnali na 2:2 na zápasy. O nových majsterkách Slovenska v sezóne 2024/25 sa tak rozhodne v sobotu od 17.00 h.Úvod prvého setu sa niesol v réžii hosťujúcich hráčok, ktoré sa dostali do vedenia 8:3 a aj v ďalších minútach si budovali náskok. Viedli už 19:12, no po druhom oddychovom čase domáceho trénera sa hráčky VKP zmobilizovali a stiahli na 19:20. V závere však pokazili niekoľko lôpt po sebe a prehrali na 19. V druhom sa ako prvé dostali do trháku rekordné šampiónky a víťazky základnej časti zo Slávie, keď sa po nepresnom smeči Fričovej odpútali na 9:5 a neskôr na 17:12. Domáce hráčky sa rozbehli, postupne sťahovali manko a keď najkrajšiu výmenu druhej sady zakončila úspešným smečom Hudecová, znížili na 18:19. Znovu však nezvládli koncovku setu a prehrali 22:25.Volejbalistky VKP išli do viac ako jednobodového vedenia prvýkrát v zápase až v úvode tretieho (4:1) a po smeči Barrosovej viedli už 13:4. Tréner Matušov si zobral dva oddychové časy a prestriedal, no VKP viedlo už 17:5. Až potom dokázali Slávistky zastaviť momentum a znížili na 15:22. Domáce hráčky si však tentokrát už nenechali vziať koncovku a znížili na 1:2. Po ďalšej peknej výmene a zakončení hosťujúcej Haškovej bol vo štvrtom sete stav 7:7. Potom sa bojovalo o každú loptu a ani jeden tím sa nedostal do väčšieho náskoku. Ten prišiel až za stavu 19:19, keď Slávistky odskočili na rozhodujúce štyri body a štvrtý duel už zvládli - 25:23.