Volejbalistky Slovana Bratislava zvíťazili nad VK Pirane Brusno 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Líder tabuľky pokračuje po hladkom víťazstve v súťaži naďalej len s jednou prehrou, Brusno je na šiestom mieste.

Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Volejbalistky Slovana Bratislava zvíťazili v stretnutí 16. kola Niké extraligy nad VK Pirane Brusno 3:0. Líder tabuľky pokračuje po hladkom víťazstve v súťaži naďalej len s jednou prehrou, Brusno je na šiestom mieste.



Niké extraliga žien - 16. kolo:

VK Pirane Brusno - VK Slovan Bratislava 0:3 (-17, -15, -18)

85 minút, rozhodovali: Kohút a Jurlov, 250 divákov
.

