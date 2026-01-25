< sekcia Šport
Volejbalistky Slovana Bratislava zvíťazili nad VK Pirane Brusno 3:0
Líder tabuľky pokračuje po hladkom víťazstve v súťaži naďalej len s jednou prehrou, Brusno je na šiestom mieste.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Volejbalistky Slovana Bratislava zvíťazili v stretnutí 16. kola Niké extraligy nad VK Pirane Brusno 3:0. Líder tabuľky pokračuje po hladkom víťazstve v súťaži naďalej len s jednou prehrou, Brusno je na šiestom mieste.
Niké extraliga žien - 16. kolo:
VK Pirane Brusno - VK Slovan Bratislava 0:3 (-17, -15, -18)
85 minút, rozhodovali: Kohút a Jurlov, 250 divákov
