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Volejbalistky Slovana nestačil doma na Lvi Praha, prehrali 1:3
Slovanistky mali na Pasienkoch výborný vstup do stretnutia. V prvom sete nepustili súperky ani raz do vedenia a viedli aj o osem bodov (20:12).
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava podľahli v utorkovom prvom stretnutí 2. kola Challenge Cupu tímu Lvi Praha na domácej palubovke 1:3 na sety. Odveta je na programe v utorok 1. decembra v Prahe o 17.00 a ak chcú „belasé“ postúpiť, potrebujú v českej metropole zvíťaziť a následne uspieť aj v zlatom sete.
Slovanistky mali na Pasienkoch výborný vstup do stretnutia. V prvom sete nepustili súperky ani raz do vedenia a viedli aj o osem bodov (20:12). Napokon ho získali na 22. Druhý set priniesol vyrovnaný boj, v ktorom domáce nezvládli koncovku. Za stavu 21:21 prenechali súperkám tri výmeny v sérii a prehrali ho napokon 22:25.
Ďalšie dva sety Bratislavčanky nezvládli a ak pred stretnutím cítili šancu, keďže Pražanky mohli cítiť únavu po predchádzajúcich dvoch päťsetových dueloch v domácich súťažiach, opak bol pravdou. Do tretieho setu vstúpili domáce šnúrou 0:5 a už sa nepriblížili bližšie ako na tri body. Vo štvrtom viedli 6:5, no následne prehrali osem výmen v sérii a Pražanky duel dotiahli bez problémov do víťazného konca.
Challenge Cup - 2. kolo, prvý zápas:
VK SLOVAN BRATISLAVA - VK Lvi Praha 1:3 (22, -22, -21, -17)
110 minút, rozhodovali: Drevot (Fr.), Jordanov (Bulh.), 250 divákov
VK SLOVAN BRATISLAVA - VK Lvi Praha 1:3 (22, -22, -21, -17)
110 minút, rozhodovali: Drevot (Fr.), Jordanov (Bulh.), 250 divákov
Slovanistky mali na Pasienkoch výborný vstup do stretnutia. V prvom sete nepustili súperky ani raz do vedenia a viedli aj o osem bodov (20:12). Napokon ho získali na 22. Druhý set priniesol vyrovnaný boj, v ktorom domáce nezvládli koncovku. Za stavu 21:21 prenechali súperkám tri výmeny v sérii a prehrali ho napokon 22:25.
Ďalšie dva sety Bratislavčanky nezvládli a ak pred stretnutím cítili šancu, keďže Pražanky mohli cítiť únavu po predchádzajúcich dvoch päťsetových dueloch v domácich súťažiach, opak bol pravdou. Do tretieho setu vstúpili domáce šnúrou 0:5 a už sa nepriblížili bližšie ako na tri body. Vo štvrtom viedli 6:5, no následne prehrali osem výmen v sérii a Pražanky duel dotiahli bez problémov do víťazného konca.
Hlasy po stretnutí /zdroj: JOJ Šport/:
Pavel Bernáth, tréner Slovana: „Pripravili sme sa takticky dobre a do zápasu vstúpili odvážne. Tréner hostí vymenil libero a od toho momentu sa hra začala preklápať na stranu Prahy. Šancu sme mali, ale museli by sme vyhrať druhý set, potom sme už nemali nárok. Strašne veľa našich podaní skončilo v aute, to nás asi stálo lepší výsledok. V našej hre boli prvky, ktoré sú hodné tohto družstva, musíme na ne do budúcich duelov nadviazať.“
Zdeněk Pommer, tréner Prahy: „Som na dievčatá pyšný. Ustáli sme brutálny tlak domácich, v prvom sete nás rozstrieľali, skoro všetko im vychádzalo. Udržali sme sa však mentálne a od druhého setu sme to začali postupne otáčať. Viac sme tlačili servisom a dobre sme blokovali.“
Pavel Bernáth, tréner Slovana: „Pripravili sme sa takticky dobre a do zápasu vstúpili odvážne. Tréner hostí vymenil libero a od toho momentu sa hra začala preklápať na stranu Prahy. Šancu sme mali, ale museli by sme vyhrať druhý set, potom sme už nemali nárok. Strašne veľa našich podaní skončilo v aute, to nás asi stálo lepší výsledok. V našej hre boli prvky, ktoré sú hodné tohto družstva, musíme na ne do budúcich duelov nadviazať.“
Zdeněk Pommer, tréner Prahy: „Som na dievčatá pyšný. Ustáli sme brutálny tlak domácich, v prvom sete nás rozstrieľali, skoro všetko im vychádzalo. Udržali sme sa však mentálne a od druhého setu sme to začali postupne otáčať. Viac sme tlačili servisom a dobre sme blokovali.“