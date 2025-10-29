< sekcia Šport
Volejbalistky Slovana prehrali nad španielskou Andaluciou
Autor TASR
Žilina 29. októbra (TASR) - Volejbalistky Slovana Bratislava prehrali na palubovke španielskeho družstva Fundacion Unicaja Andalucia 2:3 v úvodnom zápase 1. kola Challenge cupu. Odveta je na programe v stredu 5. novembra v Bratislave. Víťaz tohto dvojzápasu nastúpi v ďalšom kole proti víťazovi súboja medzi Prostějovom a Dynamom Apeldoorn. V prvom zápase triumfoval český tím 3:2.
V úvodnom zápase neuspeli ani volejbalistky VA Uniza Žilina, ktoré prehrali s dánskym družstvom Holte IF 1:3. Odveta je na programe v utorok 4. novembra na palubovke Holte. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšom kole stretne s UVC Graz.
Challenge Cup, 1. kolo,
1. zápasy:
Fundacion Unicaja Andalucia – VK Slovan Bratislava 3:2 (-21, 22, -22, 13, 13)
VA Uniza Žilina – Holte IF 1:3 (23, -22, -24, -23)
