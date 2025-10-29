Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Šport

Volejbalistky Slovana prehrali nad španielskou Andaluciou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V úvodnom zápase neuspeli ani volejbalistky VA Uniza Žilina, ktoré prehrali s dánskym družstvom Holte IF 1:3.

Autor TASR
Žilina 29. októbra (TASR) - Volejbalistky Slovana Bratislava prehrali na palubovke španielskeho družstva Fundacion Unicaja Andalucia 2:3 v úvodnom zápase 1. kola Challenge cupu. Odveta je na programe v stredu 5. novembra v Bratislave. Víťaz tohto dvojzápasu nastúpi v ďalšom kole proti víťazovi súboja medzi Prostějovom a Dynamom Apeldoorn. V prvom zápase triumfoval český tím 3:2.

V úvodnom zápase neuspeli ani volejbalistky VA Uniza Žilina, ktoré prehrali s dánskym družstvom Holte IF 1:3. Odveta je na programe v utorok 4. novembra na palubovke Holte. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšom kole stretne s UVC Graz.



Challenge Cup, 1. kolo,

1. zápasy:

Fundacion Unicaja Andalucia – VK Slovan Bratislava 3:2 (-21, 22, -22, 13, 13)



VA Uniza Žilina – Holte IF 1:3 (23, -22, -24, -23)
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR