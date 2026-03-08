< sekcia Šport
Volejbalistky Slovanu Bratislava zvíťazili nad Nitrou 3:1
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v 4. kole nadstavbovej časti Niké extraligy v skupine o 1.-5. miesto hráčky Volley project UKF Nitra 3:1 a poistili si prvú priečku v tabuľke. Nitre patrí piate miesto.
volejbal-ženy - nadstavbová časť Niké extraligy
skupina o 1.-5. miesto - 4. kolo:
VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra 3:1 (-18, 23, 16, 17)
105 minút, rozhodovali: Svorenčík, Viktoríni - Lisá, 120 divákov.
