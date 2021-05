Volejbalistky Slovenska tesne podľahli Ukrajine

Kyjev 29. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v B-skupine tohtoročnej Zlatej európskej ligy. V sobotnom zápase prehrali s domácimi Ukrajinkami 2:3 (22, -22, 14, -15, -7).Slovenky začali lepšie, v prvom sete ušli na 13:6 a aj keď v závere pripustili drámu (22:15, 22:22), koncovku získali. Druhú časť po vyrovnanom priebehu v závere vybojovali Ukrajinky a vyrovnali, od tretieho setu sa Palgutová presunula na smeč namiesto Žernovičovej a na post univerzálky prišla Krišková.V úvode tretej časti si Slovenky utvorili sedembodový náskok (11:4) a po výhre 25:14 viedli 2:1, vo štvrtom sete však rovnaký nástup vyšiel domácemu tímu (11:4) a išlo sa do tajbrejku. V ňom Ukrajinky v úvode odskočili na 6:2 a Slovenky sa už na obrat nezmohli.V nedeľu si Slovenky pripíšu prvé body a víťazstvo, keďže odhlásené Fínky prehrajú v B-skupine všetky zápasy kontumačne. Prvý turnaj uzavrie súboj Ukrajiny s Bulharskom. Druhý turnaj je na programe budúci týždeň v Plovdive (4.-6. júna), na Final Four do bulharského Ruse (19. - 20. júna) postúpi víťaz skupiny a v prípade triumfu Bulhariek v skupine aj najlepší z troch tímov z druhých priečok.b>Ukrajina - Slovensko 3:2 (-22, 22, -14, 15, 7)Mateizer (Rum.) a Niewiarowská (Poľ.), 156 divákovVelykokonová 5, Denysovová 14, Meljuškynová 15, Charčynská 8, Bojková 14, Dančaková 0, liberá Niemcevová a Karasovová (Dudnyková 15, Choberová 0, Mazenková 3). Tréner: V. Orlov.M. Žernovič 6, Tereza Hrušecká 7, Palgutová 20, Radosová 14, Smiešková 5, Koseková 1, liberá K. Fričová a Jančová (Drobňáková 3, Krišková 7, Hudecová 7, Kohútová 0). Tréner: M. Fenoglio.

"Je to veľká škoda, po včerajšku sme sa snažili čo najlepšie naladiť, aby sme zápas s Ukrajinou vyhrali. Keď sme tlačili podaním a hrali svoju hru, mali sme navrch. V setoch, ktoré sme prehrali, sme spravili zbytočne veľa chýb a prehrali sme si to samé. Je mi to naozaj ľúto, myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, ale nesmieme poľavovať a musíme hrať až do konca. Dúfam, že nám turnaj v Bulharsku vyjde lepšie."



Marco Fenoglio, tréner SR: "Som sklamaný. Dva sety sme odohrali na vysokej úrovni, bez problémov sme viedli 2:1, ale potom sme prestali hrať. Potrebujeme vyhrávať, posúvať sa v rebríčku v boji o účasť na majstrovstvách sveta a o to ma táto prehra mrzí viac. Štvrtý set a najmä tajbrejk sme odohrali bez charakteru a vôbec sme nebojovali. Keď sme hrali normálne, jasne sme viedli. Potom sme hrali nekoncentrovane, nebojovali sme ako tím a na to nie je ospravedlnenie. Som naozaj veľmi sklamaný z dnešného výkonu, ale je to šport. Ukázalo sa, že vyhrá ten, kto verí v svoje schopnosti. Keď nebojujete, nemáte šancu - nikdy."



Tereza Hrušecká, blokárka SR: "Kým sme tlačili na servise a v útoku, tak sme dokázali súpera odtlačiť od siete. Tým pádom sme lepšie blokovali a bránili a odrážalo sa to aj na skóre. Keď sme sa zasekli v niektorých pasážach na príjme, tak sa od toho odvíjal útok a celá naša hra. Je to veľká škoda, viedli sme 2:1 a mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Musíme sa vzchopiť a na ďalšom turnaji ukázať, čo naozaj dokážeme."





Ďalší sobotňajší výsledok:





Fínsko - Bulharsko 0:3 (-0, -0, -0) kontumačne

1. Bulharsko 2-0 6:0 6 b



2. Ukrajina 2-0 6:2 5 b



3. SLOVENSKO 0-2 2:6 1 b



4. Fínsko 0-2 0:6 0 b



Program SR na druhom turnaji v bulharskom Plovdive:



piatok 4. júna: Bulharsko - SLOVENSKO (19.30)



nedeľa 6. júna: SLOVENSKO - Ukrajina (16.30)



Pozn.: Všetky zápasy tímov proti Fínsku, ktoré zo súťaže odstúpilo, sa skončia kontumáciou 3:0.