Volejbalistky Slovenska prehrali so Švédkami

Zlatá Európska liga žien /Radom/:



SLOVENSKO - Švédsko 0:3 (-21, -13, -15)



Rozhodcovia: Paršin (Ukrajina) a De Baar (Holandsko), 74 minút.

Radom 14. júna (TASR) - Volejbalistky Slovenska neuspeli v piatom zápase Zlatej Európskej ligy, na turnaji v poľskom Radome prehrali s obhajkyňami celkového triumfu Švédkami 0:3 na sety. Zverenkyne trénera Michala Mašeka majú na konte v súťaži tri víťazstvá a dve prehry, stále môžu pomýšľať na postup na Final Four. V Poľsku čaká Slovenky ešte jeden duel, v nedeľu 15. júna nastúpia o 17.00 h proti Ukrajine.Slovenky chceli nadviazať na doterajšie úspešné účinkovanie v Zlatej Európskej lige a do úvodného setu vstúpili správnym spôsobom. Postupom času Švédsko ukázalo svoju kvalitu a slovenský tím musel doťahovať manko. Chvíľkovo sa mu to darilo, ale prvý set získali do svojej moci volejbalistky Švédska. Druhý set sa Slovenkám vôbec nepodaril zachytiť a veľmi rýchlo sa dostali do výrazného manka, ktoré už nedokázali zmazať. Tretie dejstvo prinieslo dobrý začiatok, ale Švédsko sa niekoľkobodovou šnúrou opäť odtrhlo a bez výraznejších problémov doviedlo duel do víťazného konca.