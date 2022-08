Volejbalistky Slovenska v kvalifikácii o ME zvíťazili nad Lotyšskom

Kvalifikácia ME 2023 žien - E-skupina - Poprad:



SLOVENSKO - Lotyšsko 3:0 (10, 12, 21)



Rozhodovali: Ujháziová (Maď.) a Król (Poľ.),



zostavy:



SR: Abrhámová, Palgutová, Ovečková, Šunderlíková, Körmendyová, M. Žernovičová, Radosová, Hrušecká (libero Pallová, Jančová)



Lotyšsko: Ozolová, Dolotovová, Neciporuková, Ritová, Jurdžová, Pridatková, Šimkusová, Reknerová, Gerlinová (liberá Kramenová, Grundmanová)



ďalší zápas:



Dánsko - Španielsko 0:3 (-17, -16, -19)

tabuľka:



1. SLOVENSKO 1 1 0 3:0 3



2. Španielsko 1 1 0 3:0 3



3. Dánsko 1 0 1 0:3 0



4. Lotyšsko 1 0 1 0:3 0

ďalší program SR v kvalifikácii:



streda 24. augusta



19.30 Španielsko – Slovensko



sobota 27. augusta



18.00 Slovensko – Dánsko



nedeľa 4. septembra



17.00 Dánsko – Slovensko



streda 7. septembra



18.00 Slovensko – Španielsko



nedeľa 11. septembra



17.00 Lotyšsko – Slovensko

Poprad 20. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky vstúpili úspešne do kvalifikácie o ME 2023. Vo svojom prvom zápase v E-skupine zdolali v sobotu v Poprade Lotyšsko jednoznačne 3:0. Slovenky s Lotyškami už odohrali 6 vzájomných zápasov, z ktorých 3 vyhrali a bilanciu si vylepšili v sobotňajšom stretnutí, keď triumfovali po setoch 25:10, 25:12 a 25:21.Zverenky Michala Mašeka odohrajú v kvalifikácii ešte päť zápasov. V stredu 24. augusta (19.30 h) nastúpia v Gijone proti domácim Španielkam, v sobotu 27. augusta privítajú v Poprade Dánky (18.00 h), o osem dni neskôr sa stretnú s rovnakým súperom v meste Koge (17.00 h). V stredu 7. septembra si v Poprade zmerajú sily opäť so Španielkami (18.00 h) a v nedeľu 11. septembra uzavrú kvalifikačné boje v Rige proti domácim Lotyškám (17.00 h). Zo šiestich štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj víťazi a päť najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste. Pred zápasom odovzdal Marek Rojko, prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SFV) smečiarke Nikole Radosovej cenu fanúšikov.Od úvodu to bola jasná záležitosť Sloveniek. Na začiatku prvého setu odskočili lotyšskému tímu na rozdiel piatich bodov 8:3. Boli lepšie v útoku i v obrane a svoj náskok postupne zvyšovali. Prvý set ukončili Slovenky dvoma esami Karin Šunderlíkovej a získali ho v pomere 25:10. V druhom bol začiatok vyrovnaný až do stavu 4:4. Potom prišla opäť na podanie Šunderlíková a Slovenky sa dostali do deväťbodového náskoku 13:4. Nakoniec set ovládli 25:12. Tretí set bol najvyrovnanejší, zápas ukončila smečom Tereza Hrušecká.