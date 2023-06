Volejbalistky Slovenska zdolali Rumunky a v skupine obsadili 2. miesto

SLOVENSKO - Rumunsko 3:1 (18, 18, -19, 23)



108 minút, rozhodovali: Rodriguezová (Šp.), Hoger (SR)



SR: Boledovičová, A. Fričová, K. Fričová, Herdová, Hrušecká, Kohútová, Šunderlíková, Körmendyová, Šepeľová, Slivková, Návratová, libero: Pállová, Magdinová



Rumunsko: Ghetiová, Ioanová, Innehová, Raduová, Ionescuová, Mateiová, Badiuová-Savuová, Miclausová, Virlanová, Budaiová-Ungureanuová, Zadorojnaiová, Posteaová, libero: Veresová, Ciucuová

1. Česko 4 3 1 10:5 9*



2. SLOVENSKO 4 2 2 8:8 6



3. Rumunsko 4 1 3 5:10 3



*- postup do semifinále

Nitra 17. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zakončili účinkovanie v Zlatej Európskej lige víťazstvom nad Rumunskom 3:1. Družstvo trénera Michala Mašeka obsadilo v B-skupine 2. miesto so ziskom 6 bodov. Na postup z tabuľky druhých tímov mu to však nestačilo, pretože Švédky zaznamenali plný bodový zisk s Belgickom.Slovenky zdolali Rumunsko aj v prvom stretnutí v skupine (3:1). V súbojoch proti Češkám, ktoré postúpili do semifinále, získali iba jeden set.Slovenky boli v prvom sete agresívnejšie v útoku a oprieť sa mohli aj o dobrý blok. Zlom úvodného dejstva nastal za stavu 15:14 v prospech domácich, keď Slovenky získali osem z deviatich lôpt a prepracovali sa až k víťazstvu 25:18. Druhý set bol vyrovnaný do stavu 13:13, následne prevzali opäť iniciatívu domáce hráčky, ktoré vyhrali set rovnakým výsledkom ako prvý. Bodovo ťahala slovenské reprezentantky najmä smečiarka Šepeľová. Tretia časť priniesla dvakrát gesto fair play, keď hráčky na oboch stranách priznali teč lopty a ušetrili súperovi challenge. V hre sa viac darilo Rumunkám, ktoré si vypracovali náskok šiestich bodov a znížili na 1:2. Slovenky však prehra v treťom sete nerozhodila z herného rytmu, čo potvrdili vo štvrtej časti, ktorú vyhrali 25:23 a zdolali Rumunky 3:1 na sety.