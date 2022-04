Volejbalistky SR do 19 rokov postúpili do tretej fázy kvalifikácie ME

Mioveni 10. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov sa prebojovali do tretej fázy kvalifikácie ME. Na turnaji v Mioveni najskôr podľahli domácim Rumunkám 1:3, v nedeľu si však poradili s Dánskom hladko 3:0.



Tretia fáza kvalifikácie sa uskutoční od 30. júna do 3. júla tohto roku, finálový turnaj usporiada Severné Macedónsko od 27. augusta do 4. septembra. "Tešíme sa z postupu do ďalšieho kola kvalifikácie a v ňom urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali na finálový turnaj," povedal pre portál svf.sk tréner mladých Sloveniek Marek Maličký.