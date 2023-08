Volejbalistky SR na prahu postupu, Mašek: Toto nie je náš limit

Florencia 28. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky mali v nedeľu na dosah historický postup na vrcholovom podujatí, delil ich od neho jeden set. V osemfinále ME v talianskej Florencii prehrali s Bulharskom 2:3 na sety, keď ich súperky otočili v 127 minút trvajúcej dráme z 0:2 na 3:2. Družstvo Michala Mašeka obsadí na šampionáte prinajhoršom desiate miesto, čo je taktiež historické maximum.



Slovensko bolo na podujatí šiestykrát (2003, 2007, 2009, 2019, 2021, 2023) a medzi najlepšiu šestnástku preniklo druhý raz. Prvýkrát hralo osemfinále pred štyrmi rokmi, na domácej palubovke prehralo s Taliankami 0:3. V D-skupine vyhralo tri zápasy a získalo deväť bodov s pomerom setov 1,286 - to je lepšia pozícia ako tri zo zostávajúcich štyroch osemfinálových družstiev.



Táto turnajová bilancia však teší menej po priebehu nedeľňajšieho stretnutia. Slovenky mali úvod zápasu ako z veľkej knihy. Vytvorili si vedenie 4:0, prišlo aj eso kapitánky Karin Palgutovej a na sebavedomí im pridali i dve úspešné trénerské výzvy. "Stále sme verili, že môžeme vyhrať v každom momente. Náhradníčky aj pomohli, ale nestačilo to. Myslím si, že turnaj bol celkovo dobre odohraný, ciele sme splnili, keďže sme postúpili z tretieho miesta. Všetko ostatné by bolo iba plus, no dnes sme mali na ďalšiu fázu, mohol to byť historický postup," povedala Palgutová pre TASR.



V druhom sete prišli Bulharky okamžite o podanie, zaostali o tri body a položila ich slovenská séria šiestich úspešných hier. Pri sieti odvádzala kvalitnú prácu univerzálka Karin Šunderlíková, ktorej vychádzali smeče i bloky. Po prestávke sa však obraz hry výrazne zmenil - Mašekov tím prešiel do pozície doťahujúceho sa družstva a aj keď vo štvrtom sete chvíľu viedol, nezvládol koncovku. Piaty bol už jasne v podaní neskorších víťaziek. Kouč vidí rozdielový faktor medzi dvoma tímami v skúsenostiach.



"Prehrali sme si to vlastnými chybami, neudržali sme nastavený trend. Dva sety sme hrali to, čo sme chceli a družstvo bolo takticky pripravené. Škoda, že sme v tom nevydržali, prišli hlúpe chyby a nechali sme sa rozladiť. Toto je naša neskúsenosť a naopak skúsenosť Bulhariek, ktoré mali na rozdiel od nás veľa takýchto zápasov. Som tak zdravo nahnevaný, bude to ešte dlho bolieť, mohli sme to vyhrať," povedal po stretnutí Mašek. Hráčky na tomto turnaji navyše mali podľa neho na najlepšiu osmičku. "Takýto výkon nie je náš limit. Mali sme vydržať v tempe z prvých dvoch setov, robili sme veľa chýb, dievčatá boli nepresné a zneistili. Najprv sme tlačili na správnych miestach a boli sme tam, kde sme mali byť. Potom nás ani nezatlačili Bulharky ale my samé," zhodnotil tréner.



Slovenky absolvovali pred nedeľňajším zápasom tri vzájomné stretnutia s Bulharskom a ten florentský bol výsledkovo najlepší. So súperkami z Balkánu zohrali dva zápasy v Zlatej európskej lige v roku 2021, oba prehrali 0:3. Vôbec prvú konfrontáciu v kvalifikácii na MS 2014 prehrali 1:3. Pred nedeľňajším duelom s ôsmym najlepším tímom rankingu CEV mali päťdňovú pauzu no i zmenu dejiska, ktoré prinieslo výrazne vyššie teploty. Blokárka Michaela Abrhámová však vplyv únavy vylúčila: "Nemysleli sme na to, mohol to byť záverečný zápas a chceli sme dať do toho všetko. Išli sme bod po bode a keď sme ich v štvrtom sete takmer dobehli, spravili sme chyby na servise aj v útoku."