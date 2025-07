Volejbalistky SR začali prípravu, Palkovičovú nahradí Boldocká

Nominácia SR do záverečnej prípravy pred MS v Thajsku (7.- 27. júla 2025):



Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Simona Slivková (VA UNIZA Žilina), Anna Kohútová (FC Arges Pitesti/Rum.)



Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Stieg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)



Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.), Katarína Körmendyová (VK Dukla Liberec/ČR)



Univerzálne hráčky: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.), Hana Boldocká (VK Slovan Bratislava)



Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)









Liptovský Ján 7. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky odštartovali v Liptovskom Jáne záverečnú prípravu na MS v Thajsku (22. augusta - 7. septembra). V domácich podmienkach absolvujú šesťtýždňový tréningový blok, po ktorom naberú smer Thajsko. V deň zrazu sa trénerovi Michalovi Mašekovi hlásilo 14 zo 17 nominovaných hráčok, informovala stránka slovakvolley.sk.Dve z nich, Simona Jelínková a Katarína Körmendyová, tréneri očakávali v pondelok večer, Hana Boldocká sa k družstvu tímu pripojí vo štvrtok po kvalifikácii s tímom do 22 rokov. Po nedávnom účinkovaní v Zlatej Európskej lige sa do družstva po zranení vracia Körmendyová. Z osobných dôvodov v ňom chýba Ema Palkovičová, ktorú nahradí práve Boldocká. „“ poznamenal Mašek.Slovenky strávia v Liptovskom Jáne úvodné tri týždne spoločnej prípravy. V závere tretieho týždňa odohrajú prípravné zápasy proti Ukrajine. Následne sa presunú do Šamorína. Odtiaľ zamieria do Grécka, ktoré bude dejiskom ich prípravných zápasov proti domácemu tímu a Mexiku. Do Thajska odletia 15. augusta a ešte pred MS odohrajú duel proti Nemecku." konštatoval tréner Mašek.poznamenala kapitánka tímu Karin Palgutová. Slovenky nastúpia na MS proti Taliansku (22.8.), Belgicku (24.8.) a Kube (26.8.).