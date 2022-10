Srbky obhájili titul, Brazília na zlato stále čaká

MS volejbalistiek (Apeldoorn)



Finále:



Brazília - Srbsko 0:3 (-24, -22, -17)





o 3. miesto:



Taliansko - USA 3:0 (20, 15, 25)

Apeldoorn 15. októbra (TASR) - Volejbalistky Srbska obhájili titul majsteriek sveta. V sobotnom finále v holandskom Apeldoorne vyhrali nad Brazíliou hladko 3:0. Pre Srbky je to druhé zlato zo svetových šampionátov v histórii.Tím Srbska vedený kapitánkou Tijanou Boškovičovou zopakoval prvenstvo spred štyroch rokov zo šampionátu v Japonsku. Turnajom prešiel suverénne bez jedinej prehry, keď stratil iba päť setov. Strieborné medailistky z vlaňajších OH Brazílčanky naďalej čakajú na svoj prvý titul z MS, ich maximom sú štyrikrát strieborné medaily z rokov 1994, 2006 a 2010 a 2022.uviedla v prvom televíznom rozhovore Boškovičová.Brazília síce pred finále viedla bilanciu vzájomných duelov 18:3, keď Srbky proti nim uspeli naposledy v roku 2018, no vo finále dominoval európsky zástupca. Prvý set vybojovali Srbky až v koncovke, v druhom síce prehrávali aj 13:16, ale skóre otočili aj vďaka parádnemu servisu Jovany Stevanovičovej. V treťom už zverenky talianskeho kouča Daniela Santarelliho jasne ovládli dianie na palubovke a tešili sa z titulu.Talianky v dueli o tretiu priečku vyhrali nad úradujúcimi olympijskými víťazkami z USA 3:0. V treťom sete nevyužili Američanky päť setbalov. Talianky ziskom cenného kovu nadviazali na striebro z predchádzajúcich MS. Tím USA po zisku titulu v roku 2014 zostal na druhom svetovom šampionáte za sebou bez medaily.