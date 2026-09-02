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Volejbalistky Srbska sú prvé semifinalistky po víťazstve nad Gréckom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V stredajšom štvrťfinálovom zápase potvrdili pozíciu favoritiek, keď zvíťazili nad Gréckom 3:0 na sety.

Autor TASR
,aktualizované 
Brno 2. septembra (TASR) - Volejbalistky Talianska sa stali druhými semifinalistkami ME. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Švédskom 3:1. V súboji o finále nastúpia proti víťazovi zápasu Poľsko - Holandsko.

Prvými semifinalistkami sa stali reprezentantky Srbska. Tie potvrdili pozíciu favoritiek proti Grécku, ktoré zdolali 3:0. V semifinále budú hrať proti úspešnejšiemu z dvojice Nemecko - Turecko.

volejbal-ženy - ME - štvrťfinále

Srbsko - Grécko 3:0 (14, 20, 17)

Taliansko - Švédsko 3:1 (-21, 24, 21, 23)
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