Volejbalistky Srbska zdolali v A-skupine Kórejčanky hladko 3:0

volejbal, ženy



A-skupina:



Srbsko - Kórejská republika 3:0 (18, 17, 15)



B-skupina:



USA - Taliansko 3:2 (-21, 16, -25, 16, 12)

ROC - Turecko 2:3 (21, -23, -23, 15, -10)

Čína - Argentína 3:0 (15, 22, 19)



konečná tabuľka:



1. USA 5 4 1 12:7 10

2. Taliansko 5 3 2 11:7 10

3. Turecko 5 3 2 12:8 9

4. ROC 5 3 2 11:8 9

----------------------------------

5. Čína 5 2 3 8:9 7

6 Argentína 5 0 5 0:15 0

Tokio 2. augusta (TASR) - Turecké volejbalistky zdolali na olympiáde v Tokiu Rusky hrajúce pod hlavičkou ROC 3:2 na sety. Posunuli sa tak v tabuľke B-skupiny práve pred Rusky a pôjdu do štvrťfinále z 3. priečky.V šlágri B-skupiny uspeli Američanky, ktoré zdolali v pondelok Talianky v dramatickom súboji 3:2. Oba tímy už mali pred zápasom istý postup, USA vybojovali štvrté víťazstvo a obsadili prvú priečku, v skupine prehrali iba raz - s ROC 0:3. Obhajkyne zlata z Ria 2016 Číňanky sa s turnajom rozlúčili triumfom 3:0 nad Argentínou, už predtým však stratili šancu na postup do vyraďovačky. S bilanciou dve výhry a tri prehry skončili v skupine piate.Srbské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v A-skupine olympijského turnaja nad Kórejskou republikou hladko 3:0. Na konte majú štyri výhry a jednu prehru a v tabuľke skončia najhoršie na druhom mieste. Kórejčanky postúpili do vyraďovacej fázy z tretej priečky.