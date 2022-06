Volejbalistky stratili vedenie 2:0, s Chorvátkami prehrali 2:3

Poprad - Zlatá Európska liga žien, B-skupina:



SLOVENSKO - Chorvátsko 2:3 (20, 21, -23, -18, -13)

rozhodovali: Biegajlo (Ang.), Schimpl (ČR).



SLOVENSKO: Fričová, Hrušecká, Šunderlíková, Žernovičová, Ovečková, liberá Jančová a Magdinová. Tréner: M. Mašek.

Chorvátsko: Samadanová, Tomičová, Milošová, Grbavicová, Jašketičová, Butiganová, liberá Štimacová a Božičevičová. Tréner: Ferhat Akbas.

Poprad 8. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa s tohtoročnou Zlatou Európskou ligou rozlúčili prehrou. V stredu v Poprade vo štvrtom vystúpení podľahli Chorvátsku 2:3, hoci viedli už 2:0. V tohtoročnej edícii ZEL prehrali všetky štyri zápasy, získali jeden bod.Slovenky si po prvej dobrej lopte striedali body so súperkami až do stavu 9:9. Potom išli zverenky Michala Mašeka do trháku a udržiavali si tesný náskok. Set napokon získali v pomere 25:20. V druhom dejstve to bolo od začiatku veľmi vyrovnané. Až za stavu 20:20 si Slovenky dvoma dobrými loptami vypracovali mierny náskok a napokon triumfovali 25:21. V treťom sete Chorvátky za stavu 8:8 predviedli päťbodovú šnúru a hoci slovenské volejbalistky neskôr vyrovnali na 19:19, set napokon získali ich súperky v pomere 25:23. Výborný vstup do štvrtého setu priniesol Slovenkám náskok 5:0 a päťbodový rozdiel trval až do stavu 10:5. Potom Chorvátky vyrovnali a v závere mali viac síl. O víťazovi rozhodol až rozhodujúci piaty skrátený set, v ktorom Chorvátky triumfovali 15:13.1. Česko 3 3 0 9:2 92. Chorvátsko 3 2 1 6:5 53. SLOVENSKO 4 0 4 4:12 1