Volejbalistky Talianska na ceste za zlatom prehrali len jediný set

volejbal - ženy:



finále:



USA - Taliansko 0:3 (-18, -20, -17)



73 minút. Rozhodovali: Collados (Fr.), Maroszek (Poľ.)







zápas o 3. miesto:



Brazília - Turecko 3:1 (21, 25, -22, 15)







konečné poradie: 1. Taliansko, 2. USA, 3. Brazília, 4. Turecko, 5. Čína, 6. Poľsko, 7. Srbsko, 8. Dominikánska republika, 9. Japonsko, 10. Holandsko, 11. Francúzsko, 12. Keňa

Paríž 11. augusta (TASR) - Talianske volejbalistky získali na OH v Paríži zlaté medaily. V nedeľňajšom finále zvíťazili nad obhajkyňami prvenstva z USA 3:0 a tešia sa z prvého cenného kovu v histórii. Ich najlepším výsledkom na OH bolo trikrát 5. miesto (OH 2004, 2008, 2012).Bronz patrí Brazílčankám, ktoré zdolali Turecko 3:1 na sety. Bronz si reprezentantky juhoamerickej veľmoci vybojovali pod piatimi kruhmi tretíkrát v histórii, na konte majú aj striebro z predošlých hier v Tokiu a dvakrát sa radovali zo zlata (2008, 2012).Turecko pri svojej finálovej premiére mohlo zdramatizovať duel v druhom dejstve, keď malo za stavu 24:23 setbal, ale skúsenejšie Brazílčanky zvládli koncovku. V treťom sete už Turkyniam záver vyšiel a udržali sa v boji o bronz. Štvrtá časť však jasne patrila Brazílii a po víťazstve 25:15 sa Juhoameričanky radovali z cenného kovu.Talianky vzali opraty finálového zápasu od začiatku do svojich rúk. Rýchlo si vypracovali náskok 6:1 a prvý set napokon vyhrali na 18. V druhom dejstve síce prehrávali 1:3, ale vyrovnali na 4:4 a odvtedy už súperky nepustili do vedenia. Talianky dominovali na sieti a aj tretí set sa odohrával v ich réžii. Mečbal premenili po 73 minútach.Talianky vyhrali v Paríži všetkých šesť zápasov. Na ceste za zlatom prehrali jediný set a to hneď v úvodnom vystúpení v základnej skupine proti Dominikánskej republike.