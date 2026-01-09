< sekcia Šport
Volejbalistky Trnavy zvíťazili nad Prešovom 3:1
Prešovčanky sú na dne iba s jedinou výhrou, ktorú zaznamenali ešte 25. októbra minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Volejbalistky tímu HIT UCM Trnava zvíťazili v piatkovom stretnutí 14. kola Niké extraligy nad družstvom ŠK ELBA Prešov 3:1. Trnavčanky uspeli po dvoch prehrách a v neúplnej tabuľke im patrí s 15 bodmi priebežné 6. miesto. Prešovčanky sú na dne iba s jedinou výhrou, ktorú zaznamenali ešte 25. októbra minulého roka.
volejbal-ženy - 14. kolo Niké extraligy:
HIT UCM Trnava - ŠK ELBA Prešov 3:1 (22, -18, 13, 23)
92 minút, rozhodovali: Gerboc, Bartošovič, 180 divákov
HIT UCM Trnava - ŠK ELBA Prešov 3:1 (22, -18, 13, 23)
92 minút, rozhodovali: Gerboc, Bartošovič, 180 divákov