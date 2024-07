Volejbalistky Turecka porazili Holandsko 3:2

volejbal ženy



A-skupina:



USA - Čína 2:3 (-20, -19, 17, 20, -13)







B-skupina:



Brazília - Keňa 3:0 (14, 13, 12)







C-skupina:



Turecko - Holandsko 3:2 (-19, -19, 22, 22, 13)

Paríž 29. júla (TASR) - Turecké volejbalistky uspeli vo svojom otváracom zápase na olympijských hrách v Paríži. V pondelkovom stretnutí prehrávali s Holanďankami už 0:2 na sety, no v ďalšom priebehu dokázali skóre otočiť a nakoniec sa radovali z výhry 3:2. Úspešný vstup do turnaja zaznamenali aj Brazílčanky, obhajkyne olympijského striebra vyhrali nad Keňou hladko 3:0.V A-skupine vyšiel vstup do OH reprezentatkám Číny, ktoré zdolali USA po piatich setoch.Formát turnaja sa od predchádzajúcich hier zmenil. Z každej z troch štvorčlenných skupín postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy, doplnia ich ďalšie dva z tabuľky tretích miest.