Sobota 6. september 2025
Volejbalistky Turecka sú prvé finalistky MS v Thajsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Ich súper v zápase o zlato vzíde z dnešného súboja medzi Talianskom a Brazíliou (od 14.30 SELČ).

Autor TASR
Bangkok 6. septembra (TASR) - Volejbalistky Turecka sa stali prvými finalistkami MS v Thajsku. V sobotňajšom semifinálovom zápase zvíťazili nad Japonskom 3:1 a vybojovali si historicky prvú finálovú účasť na MS. Ich súper v zápase o zlato vzíde z dnešného súboja medzi Talianskom a Brazíliou (od 14.30 SELČ).



MS vo volejbale, semifinále:

Japonsko - Turecko 1:3 (16, -17, -18, -25)

