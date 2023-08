Volejbalistky Turecka vyhrali vo štvrťfinále ME nad Poľkami

volejbal-ženy - ME



štvrťfinále (Brusel):



Turecko - Poľsko 3:0 (23, 22, 18)



Srbsko - Česko 3:1 (-24, 17, 11, 14)

Brusel 30. augusta (TASR) - Srbské volejbalistky sa prebojovali do semifinále ME. Obhajkyne striebra a úradujúce majsterky sveta zdolali v stredajšom štvrťfinálovom stretnutí v Bruseli Češky 3:1. V semifinále sa stretnú s Holanďankami.Medzi najlepšiu štvorku postúpili aj Turkyne, ktoré zvíťazili nad Poľkami hladko 3:0. V boji postup do finále narazia v piatok na Talianky.