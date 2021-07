Volejbalistky USA a Talianska odštartovali turnaj víťazne

B-skupina:



ROC - Taliansko 0:3 (-23, -19, -14)

USA - Argentína 3:0 (20, 19, 20)

Tokio 25. júla (TASR) - Americké volejbalistky vstúpili do olympijského turnaja hladkým víťazstvom. Obhajkyne bronzu zdolali v nedeľnom zápase B-skupiny Argentínčanky 3:0 (20, 19, 20).V otváracom dueli Talianky triumfovali v "béčku" nad Ruskami vystupujúcimi pod hlavičkou národného olympijského výboru (ROC) 3:0.Na turnaji štartuje dvanásť družstiev rozdelených do dvoch šesťčlenných skupín. Do štvrťfinále postúpi prvých osem tímov.