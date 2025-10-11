Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbalistky VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do Niké extraligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

ŠKM Liptovský Hrádok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-16, -23, -13).

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do nového ročníka Niké extraligy. V úvodnom kole zdolali Liptovský Hrádok na jeho palubovke 3:0. Hladký triumf bez straty setu dosiahli aj hráčky Nového Mesta nad Váhom v Prešove.

Víťazstvom hosťujúceho družstva sa skončili aj súboje UKF Nitra so Sláviou Bratislava (1:3), duel medzi ŠVK Pezinok a HIT UCM Trnava (1:3) a stopercentnú úspešnosť hostí uzavrel triumf VA UNIZA Žilina na palubovke VK Pirane Brusno (3:2).



Niké extraliga žien - 1. kolo:

Volley project UKF Nitra - KOOPERATIVA Slávia EUBA 1:3 (16, -27, -19, -22)

107 minút, rozhodcovia: Toman, Kohút, 252 divákov.



ŠKM Liptovský Hrádok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-16, -23, -13)

76 minút, rozhodcovia: Niklová, Holčík, 350 divákov.



ŠK ELBA Prešov - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-14, -22, -21)

77 minút, rozhodcovia: Höger, Porvazník, 270 divákov.



ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava 1:3 (-18, -11, 23, -21)

107 minút, rozhodcovia: Viktoríni-Lisá, Schimpl, 200 divákov



VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina 2:3 (15, -20, 22, -10, -13)

117 minút, rozhodcovia: Malík, Mokrý.
.

