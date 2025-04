Volejbalistky VKP zvíťazil v druhom finálovom zápase 3:2, séria 1:1

Niké extraliga - play off:



finále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:



VKP FTVŠ UK Bratislava - Slávia Kooperativa EUBA 3:2 (22, -25, -17, 17, 10)



152 minút, rozhodovali: Dovičovič, Sarka, 910 divákov



/stav série: 1:1/







VKP FTVŠ UK: Canedová 2, A. Fričová 8, Smiešková 7, Renteriaová 22, Hudecová 20, Lenaraová 14, liberka S. Jančová (Pazúriková 1, Snopková 0, A. Návratová 0, D. Návratová 0). Tréner: P. Bernáth.



SLÁVIA KOOPERATIVA: Einarsdóttirová 3, Hašková 19, Montagueová 13, Furdová 2, Matalíková 23, Van der Werffová 8, liberka Magdinová (Cibulová 1, Kánová 11, Pavlíková 0). Tréner: M. Matušov.



hlasy po zápase /zdroj svf.sk/:



Pavel Bernáth, tréner VKP FTVŠ UK: „Play-off je špecifická súťaž, v ktorého finále sme odohrali dva diametrálne odlišné zápasy. V nich bola Slávia drvivú väčšinu pred nami. Nakoniec začíname tam, kde sme v sobotu skončili. Musíme sa pripraviť na to, akoby sme mali za minulú sobotu reparát.“



Michal Matušov, tréner Slávia KOOPERATIVA: „V úvode stretnutia bolo cítiť, že zápas sa uberá iným smerom, ako v našej hale. Do zápasu sme sa dostali v druhom a treťom sete, keď sme sa rozbránili, dobre sme útočili a mali sme „žilu“. To zase vyšlo VKP v štvrtom a piatom sete. Mrzí ma, že nás možno na začiatku piateho setu poškodila chyba. Mali sme to v našich rukách, ale stávať by sa to asi nemalo. Každopádne gratulujem VKP k víťazstvu, jeho hráčky boli o niečo lepším družstvom ako my.“

Bratislava 24. apríla (TASR) - Volejbalistky VKP Bratislava zdolali v druhom finálovom zápase Niké extraligy Sláviu EUBA 3:2. Rozhodujúci set zvládli 15:10. Stav série hranej na tri víťazstvá vyrovnali na 1:1, tretí zápas je na programe v sobotu 26. apríla.