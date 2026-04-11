Sobota 11. apríl 2026
Volejbalistky Volley project UKF Nitra zvíťazili nad Slovanom 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Bratislava 11. apríla (TASR) - Volejbalistky Volley project UKF Nitra sa udržali v hre o postup do finále play off Niké extraligy. V sobotňajšom treťom stretnutí semifinálovej série zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 3:1 a znížili na 1:2 na zápasy.

Druhý bratislavský tím Kooperativa Slávia EU zvládol doma duel so Žilinou 3:1 a vedie 2:1 na zápasy. Štvrté stretnutia sú na programe v utorok 14. apríla.



Niké extraliga žien - play off:

semifinále - tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:

VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra 1:3 (-19, -23, 25, -19)

116 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč, 410 divákov

/stav série: 2:1/



Kooperativa Slávia EU Bratislava - VA UNIZA Žilina 3:1 (-23, 24, 12, 20)

117 minút, rozhodovali: Čuntala a Tiršel, 200 divákov

/stav série: 2:1/
