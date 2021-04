Slovenky začali v Púchove prípravu na kvalifikáciu ME a Zlatú EL

Na snímke vľavo asistent trénera Stefano Micoli a hráčka Skarlet Jančová sa rozprávajú v posilňovni. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke tréner Marco Fenoglio hovorí k hráčkam. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nominácia slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie na kvalifikáciu ME 2021 a Zlatú európsku ligu 2021:



nahrávačky: Barbora Koseková (Békešská Čaba/Maď.), Ella Erteltová (Slávia EU Bratislava), Lucia Sedláčková (Strabag Pezinok), Anna Kohútová (Strabag Pezinok)



smečiarky: Nikola Radosová (Níreďháza/Maď.), Karin Palgutová (Nancy/Fr.), Mária Žernovič (Vasas Budapešť/Maď.), Romana Hudecová (Panathinaikos Atény/Gréc.), Zuzana Šepeľová (Slávia EU Bratislava), Karolína Fričová (Prostějov/ČR), Dominika Drobňáková (Prešov)



blokárky: Michaela Abrhámová (Le Cannet/Fr.), Tereza Hrušecká (Strabag Pezinok), Ema Smiešková (Strabag Pezinok), Katarína Körmendyová (Slávia EU Bratislava)



univerzálky: Romana Krišková (Nevsehir/Tur.), Karin Šunderlíková (KP Brno/ČR)



liberá: Skarleta Jančová (Strabag Pezinok), Ema Magdinová (Slávia EU Bratislava)



Náhradníčky:



Lucia Herdová (Šternberk/ČR), Simona Jelínková (Slávia EU Bratislava), Ema Palkovičová (Slávia EU Bratislava), Michaela Španková (UKF Nitra)



Realizačný tím:



tréner: Marco Fenoglio, asistenti trénera: Stefano Micoli, Peter Adamec, manažér tímu: Slavomír Huba, štatistik: Daniel Bruch, fyzioterapeut: Patryk Bieda, masér: Roman Krištofík







Program Sloveniek v prvej časti sezóny:



30. apríla - 2. mája: prípravné zápasy s Estónskom v Púchove







Kvalifikácia ME 2021 - D-skupina:



prvý turnaj - Podgorica (Č. Hora):



piatok 7. 5.: Fínsko - Slovensko (17.00)



sobota 8. 5.: Slovensko - Kosovo (17.00)



nedeľa 9. 5.: Slovensko - Čierna Hora (20.00)







druhý turnaj - Nitra:



štvrtok 13. 5.: Slovensko - Čierna Hora (17.30) - LIVE v RTVS



piatok 14. 5.: Slovensko - Kosovo (20.30) - LIVE v RTVS



sobota 15. 5.: Fínsko - Slovensko (20.30) - LIVE v RTVS







Zlatá Európska liga 2021 - B-skupina:



prvý turnaj - Záporožie (Ukr.) /časy sú SELČ/:



piatok 28. 5.: Bulharsko - Slovensko (15.00)



sobota 29. 5.: Slovensko - Ukrajina (18.00)



nedeľa 30. 5.: Slovensko - Fínsko (15.00)







druhý turnaj - Plovdiv (Bul.) /časy sú SELČ/:



piatok 4. 6.: Bulharsko - Slovensko (19.30)



sobota 5. 6.: Slovensko - Fínsko (16.30)



nedeľa 6. 6.: Slovensko - Ukrajina (16.30)



Púchov 14. apríla (TASR) - Prvá časť z nominovaných hráčok slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie sa v stredu popoludní zišla v Púchove na úvodnom zraze pred prvou časťou reprezentačnej sezóny. Počas nej čaká Slovenky kvalifikácia majstrovstiev Európy a Zlatá európska liga. Tréner Marco Fenoglio privítal na začiatku prípravy desať hráčok - osmičku z domácej súťaže doplnili legionárky z Česka Karolína Fričová a Karin Šunderlíková, viacero reprezentantiek sa pridá po skončení klubovej sezóny.povedal Fenoglio pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Po zrušení kompletného vlaňajšieho programu pre koronavírus sa Slovenky stretli prvýkrát od domáceho šampionátu EuroVolley 2019 v Bratislave. Jednou zo sedmičky nominovaných, ktorá si zahrala na predvlaňajších ME, je smečiarka Prostějova Fričová:Po dvoch týždňoch prípravy si Slovenky na prelome apríla a mája v prípravných súbojoch v Púchove zmerajú sily s Estónkami, následne ich už čakajú dva turnaje kvalifikačnej D-skupiny o postup na ME - v čiernohorskej Podgorici (7.-9. mája) a doma v Nitre (13.-15. mája), ďalšími súperkami sú Fínky a Kosovčanky. Na šampionát do Srbska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska (18. augusta-4. septembra) postúpia zo skupiny dve najlepšie družstvá.uviedla Fričová.Po kvalifikácii sa slovenské volejbalistky na prelome mája a júna predstavia v Zlatej európskej lige, v B-skupine budú ich súperkami Bulharky, Ukrajinky a opäť Fínky. Prvý turnaj hostí ukrajinské Záporožie (28.-30. mája), druhý o týždeň neskôr bulharský Plovdiv (4.-6. júna). Miestenku na Final Four do Ruse (19.-20. júna) získa víťaz skupiny, ak sa ním stane hostiteľ Bulharsko, tak aj najlepší z troch tímov z druhých priečok.