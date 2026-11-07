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Volejbalistky Žiliny zvíťazila nad Sláviou EUBA v 7. kole extraligy
V ďalšom zápase si domáca Trnava poradila s Pezinkom 3:0.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Volejbalistky Slávie EUBA Bratislava utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej sezóne Niké extraligy. V sobotňajšom stretnutí 7. kola podľahli domácej Žiline 0:3 a v tabuľke klesli na tretie miesto za svojho súpera. Hráčky Prešova stále čakajú na prvé tohtosezónne víťazstvo, s Novým Mestom nad Váhom prehrali v troch setoch. V ďalšom zápase si domáca Trnava poradila s Pezinkom 3:0.
Niké extraliga - 7. kolo:
ŠK ELBA Prešov – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-10, -22, -11)
62 minút, rozhodovali: Blicha a Hudák, 180 divákov.
HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (20, 16, 11)
69 minút, rozhodovali: Gerboc a Kohút, 185 divákov.
VA UNIZA Žilina – KOOPERATIVA Slávia EUBA Bratislava 3:0 (18, 18, 21)
85 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 912 divákov.
ŠK ELBA Prešov – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-10, -22, -11)
62 minút, rozhodovali: Blicha a Hudák, 180 divákov.
HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (20, 16, 11)
69 minút, rozhodovali: Gerboc a Kohút, 185 divákov.
VA UNIZA Žilina – KOOPERATIVA Slávia EUBA Bratislava 3:0 (18, 18, 21)
85 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 912 divákov.