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Volejbalistky Žiliny zvíťazila nad Sláviou EUBA v 7. kole extraligy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V ďalšom zápase si domáca Trnava poradila s Pezinkom 3:0.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Volejbalistky Slávie EUBA Bratislava utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej sezóne Niké extraligy. V sobotňajšom stretnutí 7. kola podľahli domácej Žiline 0:3 a v tabuľke klesli na tretie miesto za svojho súpera. Hráčky Prešova stále čakajú na prvé tohtosezónne víťazstvo, s Novým Mestom nad Váhom prehrali v troch setoch. V ďalšom zápase si domáca Trnava poradila s Pezinkom 3:0.



Niké extraliga - 7. kolo:

ŠK ELBA Prešov – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-10, -22, -11)

62 minút, rozhodovali: Blicha a Hudák, 180 divákov.



HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (20, 16, 11)

69 minút, rozhodovali: Gerboc a Kohút, 185 divákov.



VA UNIZA Žilina – KOOPERATIVA Slávia EUBA Bratislava 3:0 (18, 18, 21)

85 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 912 divákov.

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