SVF odmieta tvrdenia o nezáujme o reprezentačnú dvojicu

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenská volejbalová federácia zareagovala na medializované informácie o odstúpení Miloša Dubovca z funkcie viceprezidenta a člena Správnej rady SVF za plážový volejbal. Dubovec sa zároveň vzdal funkcie predsedu Rady plážového volejbalu SVF a manažéra reprezentačnej dvojice Natália Přidalová, Andrea Štrbová.



"Slovenská volejbalová federácia odmieta tvrdenia o nezáujme o reprezentačnú dvojicu a plážový volejbal, nezakladajú sa na pravde. SVF od začiatku spolupráce dvojice Přidalová - Štrbová plne podporovala jej prípravu a činnosť a možnosť kvalifikovať sa na olympijský turnaj v Tokiu, čo sa odzrkadlilo aj v značnom náraste finančnej podpory. V porovnaní s predchádzajúcim olympijským cyklom sa priama finančná podpora pre reprezentačnú dvojicu takmer strojnásobila. V roku 2018 dostala dvojica podporu vo výške 72-tisíc eur, na rok 2019 mala schválenú a uhradenú podporu vo výške 62-tisíc eur a na rok 2020 rovnako schválenú podporu vo výške 62-tisíc eur, čo za tri roky činí v súčte takmer 200-tisíc eur. V prvej polovici roka 2020 bolo dvojici z tohtoročnej rozpočtovej sumy 62-tisíc eur vyplatených viac než 50 percent - napriek tomu, že ich náklady sa znížili, keďže kvôli pandémii koronavírusu neštartovali na žiadnom z desiatich plánovaných turnajov a od marcového vypuknutia pandémie sa ani spoločne tréningovo nepripravujú. Faktom zostáva, že M. Dubovec z poskytnutej tohtoročnej dotácie do dnešného dňa nezúčtoval ani euro a že pri prezentovaní projektu Tokio požadoval sumu 50-tisíc eur a považoval ju za dostatočnú pre kvalifikovanie sa na olympijské hry," uvádza sa vo vyhlásení SVF.



"Prístup manažéra M. Dubovca je pre nás nepochopiteľný. Do dnešného dňa neprejavil žiadny záujem údajnú vážnu situáciu riešiť a s predstaviteľmi SVF v tejto veci vôbec nekomunikoval. Jeho dnešné vyjadrenie tak skôr otvára priestor pre rôzne špekulácie o záujme členov tímu pokračovať vo vzájomnej spolupráci," povedal prezident SVF Martin Kraščenič.



Dvojica má so SVF platnú zmluvu, v rámci ktorej má garantované financie na zabezpečenie činnosti aj mesačné odmeny hráčok a trénera. "SVF naďalej financuje personálne náklady trojčlenného tímu vo výške 2400 eur mesačne. Dvojicu navyše finančne podporujú Slovenský olympijský a športový výbor a v priebehu uplynulého roka boli zaradené aj do podpory rezortného strediska Športového centra polície, čo tiež zvýšilo ich rozpočet. Zostáva v platnosti, že zhodnotenie marketingového potenciálu dvojice a sponzorské kontrakty sú plne v kompetencii manažéra M. Dubovca a turnajové odmeny, "prize money", vždy zostávali tímu v plnej výške. Za rok 2019 si dvojica prilepšila za výsledky sumou viac než 50-tisíc USD. Ďalšou zavádzajúcou informáciou od Miloša Dubovca je snaha navodiť dojem, že "po sebe zanecháva dvojicu prakticky kvalifikovanú na olympijské hry", a to, či sa tam dvojica predstaví, závisí od Slovenskej volejbalovej federácie. "Aktuálna situácia je taká, že dvojica nemá v náročnom kvalifikačnom boji zďaleka nič isté a už len samotný štart ich konkurentiek na akomkoľvek turnaji by ich mohol posunúť "pod čiaru", keďže viaceré z ich súperiek ešte neabsolvovali plný počet turnajov, ktoré sa rátajú do hodnotenia. V záverečnom roku, najťažšej etape kvalifikácie, by musela dvojica o pozície tvrdo bojovať s početnou konkurenciou a neistým výsledkom. SVF bude reprezentačnú dvojicu aj ich trénerku v tejto veci bezodkladne kontaktovať so záujmom zistiť skutočný stav veci a riešiť vzniknutú situáciu," píše sa v stanovisku SVF.