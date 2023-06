Volejbalová federácia predĺžila dištanc pre Rusko a Bielorusko

Lausanne 24. júna (TASR) - Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) rozhodla o predĺžení zákazu činnosti pre ruských a bieloruských športovcov až do odvolania. Rozhodnutie sa týka národných tímov, klubov, funkcionárov a hráčov z Ruska aj Bieloruska a platí pre všetky medzinárodné a kontinentálne podujatia vo volejbale i plážovom volejbale.



Od vlaňajšieho októbra sa obom krajinám nepripočítavajú body do svetového rebríčka FIVB, čo je v súlade s najnovším postojom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), pripomenul portál Inside the Games. MOV síce v marci vyhlásil, že športovcom z Ruska a Bieloruska by mal byť umožnený návrat ako neutrálnym jednotlivcom za predpokladu, že nepodporujú vojnu na Ukrajine a nie sú v spojení s armádou, ale odporučil predĺženie dištancu pre národné tímy.



Rusku a Bielorusku bola v marci minulého roka pozastavená účasť v medzinárodných súťažiach z dôvodu invázie na Ukrajinu. Mužský i ženský tím Ruska, ktoré vo svetovom rebríčku figurovali na piatom a ôsmom mieste, sa tak nemôžu zúčastniť kvalifikácie na OH v Paríži 2024.



FIVB tiež odobrala Rusku organizáciu minuloročných MS v mužskej kategórii, ktoré sa napokon uskutočnili v Poľsku a Slovinsku. Ruská volejbalová federácia požaduje 77,5 milióna eur ako kompenzáciu za premiestnenie podujatia. V máji podala oficiálnu žiadosť o vyriešenie prípadu na Športový arbitrážny súd (CAS).